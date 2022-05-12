مؤكداً أنه ليس بغرض الرقص.. بوريس جونسون ينضم إلى "تيك توك" (فيديو)

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أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسابا لرئاسة الحكومة على "تيك توك"، واعداً بنشر "لقطات من خلف الكواليس حول ما يتم إنجازه".

وظهر مقطع فيديو لجونسون كأول مقطع على حساب 10downingstreet الجديد يوم أول أمس الثلاثاء، حيث حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة وعشرات الآلاف من المتابعين في غضون ساعات، وفق "روسيا اليوم".

وقال جونسون: "مرحبا يا رفاق، هذا بوريس جونسون هنا يطلق حساب رقم 10 على تيك توك"، مضيفا: "ليس من الضروري أن تروني وأنا أرقص على هذا الموقع، ولكن سيكون لديكم كل أنواع الأشياء حول ما نقوم به لتحقيق أولوياتنا، وتقديمها لكم في جدول أعمالنا الخاص بتوحيد بلدنا وتحسينه".

وأكد لمتابعيه أنهم سيحصلون على "جميع أنواع الرسائل والمحتوى الذي قد لا تحصلون عليه عبر انستغرام أو سنابشات أو فيسبوك أو تويتر أو لينكد إن"، مبينا أن "الغرض من هذا الحساب أن يكون مكانا يمكننا فيه نشر الرسائل وإحصاءات من وراء الكواليس حول ما نقوم بإنجازه - لذا قوموا بمتابعتنا على تيك توك".