" إذا مت في ظروف غامضة.." إيلون ماسك يثير ضجة بتغريدة غريبة

في تغريدة غريبة على تويتر، كتب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك: "إذا مت في ظروف غامضة، فسيكون من الجيد معرفة ذلك"، وحاذت تلك التغريدة الآلاف من التعليقات والإعجابات وإعادة نشرها في دقائق معدودة.

وجاءت التغريدة بعد ساعات على تحذير روسي وجهه رئيس وكالة الفضاء ديمتري روغوزين له.

وكشفت معلومات متداولة أن الملياردير الأمريكي الذي يقترب من تأمين التمويل اللازم لصفقة شراء تويتر، يخطط لطرد 1000 موظف بمجرد اكتمال شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي.

ويُعتقد أنه سيطرد العديد من موظفي الشركة بعد نقل الملكية الذي سيستغرق حوالي ستة أشهر، وفقاً لما ذكره ماسك نفسه هذا الأسبوع للمستثمرين .

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya