«أيفون» يتيح لعبة مجاناً بعد عام من حظرها

المصدر: البيان

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أتاحت «أبل» على هواتفها الذكية «أيفون» لعبة مجاناً بعد عام من حظرها.

وأوضحت وحدة ألعاب الفيديو Xbox التابعة لشركة «مايكروسوفت»، أنها ستستفيد من الحوسبة السحابية لجعل لعبة القتال الشهيرة «فورتنايت» متاحة للعب مجاناً على الأجهزة المحمولة التي تدعمها أنظمة التشغيل التابعة لشركتي آبل وغوغل، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» نقلاً عن «هندوستان تايمز».

وقالت مديرة تطوير المنتجات بشركة مايكروسوفت، كاثرين جلوكستين، إن لعبة القتال الشهيرة التابعة ستكون أول لعبة مجانية متاحة عبر الخدمة السحابية Xbox Cloud Gaming في 26 دولة.

يأتي هذا القرار بعد أن حظرت شركة «أبل» اللعبة من متجر تطبيقات «آب ستور»، لمحاولة شركة «إبيك جيمز» تجاوز نظام الدفع الخاص بـ«أبل» وانتهاك قوانينها.

واشتبكت شركة «أبل» في المحكمة مع مالكة «فورتنايت»، حيث اتهمت شركة «إبيك جيمز» مطورة نظام التشغيل iOS بممارسة الاحتكار فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات الرقمية من متجر تطبيقاتها «آب ستور».

وأمر قاضٍ فيدرالي أمريكي، في شهر نوفمبر، شركة «أبل» بتخفيف القيود المفروضة على خيارات الدفع الخاصة بمتجر تطبيقاتها، لكنه أوضح أن شركة «إبيك جيمز» فشلت في إثبات أن «أبل» قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.

وستكون لعبة القتال الشهيرة «فورتنايت» متاحة مجاناً عبر خدمة ألعاب Xbox Cloud Gaming السحابية نتيجةً للشراكة مع «إبيك جيمز»، وسيتمكن عشاق اللعبة من لعبها على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS من «أبل» أو عبر هواتف «أندرويد»، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندوز».