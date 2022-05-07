الأول من نوعه في العالم وليس للجميع.. إطلاق التلفاز الجديد "القابل للطي" في أستراليا

المصدر: البيان

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أُطلق تلفاز قابل للطي في أستراليا ولكنه باهظ السعر.

يُباع تلفاز LG Rollable OLED الأول من نوعه في العالم بسعر لا يقل عن 130 ألف دولار أسترالي، كما وصفته الشركة بأنه “عمل فني مناسب للحياة الفاخرة”، وفق موقع "أستراليا بالعربي"

يذكر أن تلفاز LG Rollable OLED كان متاحاً خارج أستراليا قبل ذلك.

وقال المدير التسويق في LG “توني براون” إن التلفاز “ليس للجميع”.

جدير بالذكر أن التلفاز يتميز بشاشة OLED فائقة المرونة ورفيعة جداً، كما يمكن لف الشاشة الرفيعة ووضعها بعيداً عند عدم استخدامها.