"لا تستهينوا به".. الملياردير غيتس معلّقاً على شراء نظيره ماسك لتويتر

المصدر: البيان

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في إشارة إلى نجاحات الملياردير إيلون ماسك في شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس"، اعتبر الملياردير بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت"، إنه لا ينبغي لأحد "التقليل من شأن" ما يمكن أن يحققه ماسك عندما يبدأ إدارة منصة تويتر، التي اشتراها بـ 44 مليار دولار.

وقال غيتس خلال لقاء على شبكة NBC الأمريكية: "لا يتوجب الاستهانة بإيلون. ما فعله في "تيسلا" مذهل، كما ساعد في قضايا التغيّر المناخي.. ما فعله في "سبيس إكس"... هل سيكرر هذا التحسن هذه المرة؟ يعتقد إيلون أنه يستطيع تحسين تويتر".

وأضاف غيتس إنه يؤيد "نشر الحقيقة في العالم الرقمي. لا أعرف على وجه التحديد ما الذي سيفعله هناك، ولكن هناك فرصة ونحن بحاجة إلى الابتكار في هذا المجال".

وأعلن إيلون ماسك، الذي شارك في حفل "ميت غالا" في نيويورك الاثنين، إنه يريد أن يجعل موقع تويتر "شاملاً على أوسع نطاق ممكن" بحيث يجذب معظم الأمريكيين.