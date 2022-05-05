بعضها لا يمكنك حذفه.. هذه التطبيقات تستنزف بطارية هاتفك

المصدر: البيان

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يشكو الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة من استنزاف بطارية هواتفهم خلال وقت قصير من النهار، ما يجعلهم على الدوام يبحثون عن أماكن وشواحن لإعادة شحن الهاتف، ولكن هذا الاستنزاف لا ينجم عن الاستخدام فقط، بل عن تطبيقات تعمل في الخلفية دون علم صاحب الهاتف، وربما تكون هس السبب الرئيسي في هذه المشكلة.

ولحسن الحظ استطاع الخبراء في «pCloud» تجميع قائمة بالتطبيقات التي تستنزف الجزء الأكبر من البطارية، لإفادة المستخدمين الذين تنفد بطارياتهم في أوقات غير مناسبة.

يقول تقرير «pCloud»، إن هناك عددا من العوامل التي تجعل التطبيق قاتلا للبطارية، إذ يمكن أن يؤدي الافتقار إلى خيار الوضع المظلم أو تشغيل ميزات الخلفية المعقدة إلى زيادة كفاءة التطبيق واستنزاف البطارية، وتعد التطبيقات المستندة إلى الموقع أكثر استنزافا للشحن بطبيعتها، لكن بعضها الموجود في صدر القائمة سيكون مفاجأة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أكبر مستنزف للبطارية

وجاء في تقرير «pCloud»، أن «Fitbit» هو أكثر تطبيق يستنزف شحن البطارية، إذ يعمل هذا التطبيق الذي اشترته «جوجل» عام 2021، مقابل 2.1 مليار دولار بـ14 ميزة من ميزاته الـ16، حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام، والأسوأ من ذلك أنه يُشغَّل الكاميرا والموقع والميكروفون والواي فاي في جميع الأوقات.

وسجل تطبيق «Verizon» نتائج مماثلة في دراسة «pCloud» لأكثر التطبيقات استنزافا لشحن البطارية، وتحصل تطبيقات التواصل الاجتماعي على قدر كبير من الاستخدام ما يؤدي إلى استهلاك البطارية؛ إذ تكسر بعض القواعد الذهبية لكفاءة البطارية، واحتل فيسبوك وواتساب وسناب شات وزووم وتليجرام أيضا صدر قائمة التطبيقات الأكثر استنزافا للبطارية، إذ تشغل 11 ميزة في الخلفية.

وسجل كلا من Tinder وBumble وGrindr أكثر من 70 نقطة في معيار تقييم عدم كفاءة «pCloud» المكون من 100 نقطة؛ إذ يدير كل تطبيق وظائف الموقع الخاصة به لفحص المنطقة المحيطة بالمستخدم بحثًا عن المطابقات المحتملة.