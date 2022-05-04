مايكروسوفت: ابتعدوا عن "المتصفح العجوز" قبل هجوم القراصنة

المصدر: البيان

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قدمت شركة «مايكروسوفت» نصيحة لجميع الشركات والأشخاص الذين مازالوا يستخدمون متصفح إنترنت إكسبلورر، بنقل أعمالهم إلى متصفح آخر حديث وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة (15 يونيو 2022)، وهو تاريخ إحالة المتصفح على التقاعد رسمياً.

ونقلت «سكاي نيوز» عن متخصصين أن إنترنت إكسبلورر لم يعد قادراً على حمايتهم وأنه بعد تاريخ 15 يونيو 2022 تُصبح مسؤولية إنترنت إكسبلورر الأمنية على عاتق مستخدميه وليس الشركة التي تعلم تماماً أن متصفحها لن يكون قادراً على صد أي هجوم من القراصنة.

وقال متخصص تقني إن قراصنة الإنترنت كثفوا هجماتهم منذ بداية عام 2022 على مستخدمي متصفح إنترنت إكسبلورر في 150 بلداً، الذين تعرضوا لنحو 10000 هجوم من برمجيات Redline الخبيثة في شهر أبريل 2022 فقط. وأضاف أن برمجيات Redline تسمح للمهاجمين بالوصول إلى معلومات النظام مثل أسماء المستخدمين والأجهزة والمتصفحات المثبتة وبرامج مكافحة الفايروسات، قبل أن يقوموا بسرقة كلمات المرور وبطاقات الائتمان ومحافظ العملات المشفرة ونقلها إلى خوادم خاصة بهم.