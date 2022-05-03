إضاءة على عالم الميتافيرس وكيف تدخل إليه

المصدر: البيان

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يعتبر عالم الميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية التي تضم تفاعلات لا حدود لها بين المستخدمين من خلال الأفاتار الخاص لكل مستخدم، وهي الحلقة الرئيسية التي تربط العالم المادي والرقمي معًا، وهذا ما يجعل الميتافيرس العالم الافتراضي الرئيسي في هذا الكون، ما دفع كبرى الشركات في العالم إلى إعادة تخطيط استراتيجيتها وخططها في تصميمها لمنتجاتها اعتماداً على عالم «الميتافيرس».

معنى مصطلح «الميتافيرس»

كلمة ميتافيرس هي مصطلح لوصف العالم الرقمي، الذي يمكن أن يتفاعل معه الكثير من المستخدمين في بيئة ثلاثية الأبعاد، وهذا العالم الافتراضي هو مستقبل الإنترنت، وقد لا تشير "ميتافيرس" بالمعنى الأوسع إلى العوالم الافتراضية فحسب، بل قد تشير إلى الانترنت ككل، بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز، وتتكون الكلمة من شقين الأول "meta" (بمعنى ما وراء، أو الأكثر وصفاً) والثاني "Verse" (مُصَاغ من "Universe") وتفيد (ما وراء العالم)، وسيكون «ميتافيرس» بمثابة «خليفة» استخدام الإنترنت بواسطة الأجهزة الجوّالة، ويعتمد فكرة وجود كثير من الميتافيرس على تنسيق الشركات مع بعضها.

أصل المصطلح

يعود مصطلح «ميتافيرس» إلى الروائي نيل ستيفنسون الذي ابتكره عام 1992 في روايته «سنو كراش» التي تخيل فيها شخصيات افتراضية حية تلتقي في مبانٍ ثلاثية الأبعاد وغيرها من بيئات الواقع الافتراضي.

كيف تدخل هذا العالم؟

يمكنك دخول عالم الميتافيرس عن طريق شراء نظارات الواقع الافتراضي ” Oculus VR وتشمل معدات الميتافيرس كذلك أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط والواقع الافتراضي (VR) وتقنيات العالم الافتراضي.

ويعتمد احتياجك للمعدات على المكان الذي تريد الذهاب إليه أو الشبكة التي تتيح استخدامها، فإذا كنت تريد شبكة «فيسبوك» فيمكن للمستخدم شراء واحدة من سماعات الرأس التي يتراوح سعرها بنحو 300 دولار، على الرغم من أن الجهاز قائم بذاته ولا يتطلب استخدام جهاز كومبيوتر أو وحدة تحكم في الألعاب، أما «مايكروسوفت» فتصنع سماعات رأس AR، تضع المعلومات الرقمية فوق العالم الحقيقي، بينما تعمل شركات أخرى على تطوير أساليب لنظارات الواقع المعزز للعمل مع الهواتف.

الواقع الافتراضي:

هو عالم من الخيال، يتمّ تطبيقه على البيئة التي بالإمكان محاكاتها، ويكون هذا العالم مصمّماً بطريقة احترافيّة، حيث يصبح من الصعب للناس أن تفرّق بينه وبين العالم الحقيقي، أمّا بالنسبة للدخول أو الوصول إلى هذا العالم الخيالي والمليء بالتقنيّة هي ارتداء نظارة أو خوذة قد تم صنعها خصيصاً لذلك.

الواقع المعزز:

الواقع المعزز هو العلم الذي يدمج بين العالم الافتراضي والعالم المُعزّز سويّاً من خلال تطبيقات قد صُمّمت من أجلها ومن خلالها يمكن للمستخدم أن يتفاعل مع العالمين أو الواقعين بالإضافة على القدرة على التمييز بينهما.

أبرز الشركات التي تتعامل مع الميتافيرس

شركة فيسبوك وهي الشركة الرائدة الأولى التي اعتمدت على تقنية الميتافيرس

شركة مايكروسوفت سوف تعلن عن آخر تطبيقاتها التي تدعم تقنية العالم الافتراضي

شركة أبل: ستطلق نظارة تعمل بالواقع المعزز وسيتم مراعاة تقنية الميتافيرس وتأثيرها

شركة Epic Games حيث أطلقت مجموعة متنوعة من ألعاب الإثارة والقوة معتمد على نظام الواقع المعزز الافتراضي.

حول عالم الميتافيرس

تقنية الميتافيرس جعلت العالم أشبه ببيئة ثلاثية الأبعاد يمكن للمستخدمين الدخول بها والاستمتاع بأحد مكوناتها وعناصرها ويكون هذا المستخدم منفصل تمامًا عن العالم الواقعي ويكون في عالم رقمي افتراضي وبمجرد أن يدخل المستخدم لتقنية المتيافيرس إلى هذا العالم فإنه يجد أنه محاط بمجموعة من المجتمعات الافتراضية التي لا يكون لها نهاية ولا بداية، ويتم استخدام التقنية في العديد من المجالات أبرزها اجتماعات العمل الافتراضية وأثناء اللعب وغيرها من الأنشطة اليومية التي يقوم بها المستخدم ومع مرور الوقت سوف تصبح تقنية الميتافيرس أحد التقنيات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في عالمنا الواقعي في جميع أنحاء العالم.