"غوغل" تطلق تحذيراً مهماً لمستخدمي متصفحها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة "غوغل" تحذيراً مهماً لمستخدمي متصفح غوغل كروم.

وأوضحت الشركة، حسبما نقل موقع "صدى البلد" الإخباري عن مجلة "فوربس" الأمريكية، أنها أصدرت تحديثاً أمنياً طارئاً لأكثر من 3.2 مليارات مستخدم لمتصفحها.

وطالبت جميع المستخدمين في العالم بضرورة تثبيت التحديث الجديد حفاظاً على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.

وأكدت أن التحديث الجديد (101.0.4951.41) يعالج عدداً من الثغرات شديدة الخطورة التي عملت في الفترة الأخيرة على استهداف المستخدمين واختراق بياناتهم الشخصية.

ولفتت إلى أن عدد تلك الثغرات بلغ 30 ثغرة خطيرة تضر بأجهزة مستخدمي "ووندوز" و"ماك".

يُذكر أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أكدت، في وقت سابق، أهمية هذه التحديثات الأمنية، مشيرةً إلى إنها تشجع المستخدمين والمسؤولين على مراجعة ملاحظات إصدار "غوغل كروم" وتطبيق التصحيحات اللازمة.