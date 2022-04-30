سامسونغ تستعيد الريادة في سوق الهواتف الذكية عالمياً

المصدر: يونهاب

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استعادت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من العام 2022، متغلبة بذلك على شركة "أبل"، وفقا لما أظهرته بيانات شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" أمس الجمعة.

وصدرت شركة الكورية الجنوبية العملاقة 74 مليون وحدة من الهواتف الذكية خلال الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة قدرها 7% عن الربع السابق وبانخفاض قدره 3% عن العام السابق، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الحصة السوقية للشركة من 19% إلى 23% على أساس فصلي، لتستعيد مركزها الأول.

واحتلت شركة "أبل" المركز الثاني بحصة بلغت 18%. وقالت الشركة البحثية إن "أبل" باعت 59 مليون وحدة، بانخفاض قدره 1% عن العام السابق و28% عن الربع السابق.

ووصل العدد الإجمالي للهواتف الذكية، التي تم شحنها حول العالم في هذا الربع إلى 328 مليون وحدة، بانخفاض قدره 7% على أساس سنوي.

وعزت الشركة أداء "سامسونغ" القوي في الربع الأول إلى صدور الهاتف "غالاكسي إس22" في شهر فبراير، حيث قالت إن العملاء استجابوا جيدا للهاتف الرائد لدى الشركة، والذي كان سعره أعلى من هواتف السلسلة السابقة "إس21".