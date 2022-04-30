"لقد عدت".. ترامب ينشر أول منشور له على شبكته "تروث سوشيال"

المصدر: البيان

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انضم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، والتي أطلقها ‏أخيرا.

ونشر ترامب، أول أمس الخميس، أول منشور له على "تروث سوشيال" بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، وهو عبارة عن صورة له يظهر فيها ممسكا بهاتفه الذكي من أمام منتجعه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكتب معها "لقد عدت".

كما أرفق ترامب في منشوره الأول خطأه المطبعي الشهير "COVFEFE"، والذي كتبه في أحد تغريداته المحذوفة في عام 2017، ويشجب فيها تغطية وسائل إعلام بلاده لإدارته.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أكد، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه لن يعود إلى "تويتر" مجددا بعد شراء الملياردير، إيلون ماسك، موقع التغريدات، وقرر إعادة حسابه المعلّق.

وتم تعليق حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" بصورة نهائية، بعد أحداث اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

واعتبر "تويتر" أن تغريدات ترامب في تلك الفترة بمثابة تحريض على المزيد من أحداث العنف في أمريكا.