عزّز من رؤية وانتشار علامتك التجارية وضاعف أرباح حملتك الترويجية في العيد مع "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads

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من المتعارف عليه أن العيد هو الموسم الأكثر ترقباً وانتظاراً من قبل مختصي التسويق الذين سرعان ما يطلقون حملات ترويجية مصممة بشكل مدروس وهادف بسبب الزيادة الكبيرة في المشتريات عبر الهاتف المحمول. وبحسب وكالة الأبحاث "ستاتيستا" Statista، في عام 2021، بلغ الإنفاق على الإعلانات عبر الهاتف المحمول 288 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 26,6٪ مقارنة بعام 2020. ومن أجل إطلاق حملة ناجحة، يحتاج المعلنون إلى وضع استراتيجية واضحة ومركزة مدعومة بسوق إعلانات ذكي مثل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads.

توفّر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads لمختصي التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نافذة إعلانية تنطوي على إمكانات قوية وعملية لترويج العلامات التجارية أثناء موسم العيد، وذلك من خلال طرح عروض حصرية جذابة تستمر حتى 15 مايو 2022. تشمل تلك العروض مزايا مثل زيادة أعداد المستخدمين وتحفيز مشاركتهم، وزيادة العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية نشر الوعي عبر الإنترنت وخارج نطاق الإنترنت عبر الآلاف من متاجر هواوي المتواجدة في المنطقة.

من دواعي سرور "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads أن تتيح للعلامات التجارية فرصة الاستفادة من الحوافز التشجيعية على الاستهلاك، وميزة نشر إعلاناتها في الأماكن الحصرية والمميزة حتى 15 مايو 2022 لجذب أنظار الجمهور. تم تصميم هذه الأماكن الإعلانية الحصرية خصيصاً لجذب انتباه المستخدمين الذين يتصفّحون الإنترنت، بينما تتيح المواقع الإعلانية المميزة للعلامات التجارية قائمة من فرص الترويج الإعلاني الفريدة، بما فيها، اللافتات العلوية لصفحات التطبيق، والمساحات الكبيرة في الصفحة الرئيسية، والأيقونات المتحركة "gif" وغيرها الكثير. وبالطبع، ستساعد هذه الإعلانات العلامات التجارية على الوصول إلى جمهورها وتحقيق أهداف الشركة من خلال قنوات متنوعة.

من المهم جداً ابتكار وطرح حملات استثنائية لتقديم بعض من أكثر تجارب العملاء جاذبية وتفاعلاً وتستمد "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads نجاحها من الأفكار الرائعة باستخدام أربع ركائز أساسية، وهي: "الاستهداف التفصيلي" و"وضع نماذج الجمهور المتماثل" و"الجمهور الخاص" و"تحليل التصورات" و"التحليل الدقيق" هو، في الواقع، طريقة ترتكز على البيانات ورؤى وتصورات الجمهور، في حين أن "وضع نماذج الجمهور المتماثل" تستخدم تقنيات خاصة في الوقت الحقيقي قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد أوجه التطابق والتماثل بين المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن "الجمهور الخاص" تركز على سلوك المستهلكين بهدف تجديد التواصل والتفاعل معهم، في حين تتيح ركيزة "التحليل الدقيق" رؤى مهمة حول بيانات الحملة المستخلصة من نقاط الاتصال المتعددة، مما يمكّن مختصي التسويق من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بأكثر الطرق تأثيراً وفاعلية.

تنظّم "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads أحداثاً متنقلة عديدة في جميع أنحاء المنطقة تدعو إليها أبرز القادة في القطاع والشركاء المعتمدين بهدف التواصل معهم عن كثب. وتوفّر هذه الأحداث للحضور فرصة الاستفادة من قدرات المنصة وأدواتها الإعلانية فائقة التطور والحداثة.

تمنح "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads مختصي التسويق القدرة على الوصول والتفاعل مع قاعدة عملاء تزيد عن 700 مليون مستخدم شهري نشط على مستوى العالم بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للقياس. وتسعى هواوي في إطار استراتيجيتها "N+8+1" إلى إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظتها التي تتنوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء.

لمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني: adsmea@huawei.com