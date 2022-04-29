الصين أولى العالم في طلبات تسجيل براءات الاختراع للسنة الثالثة توالياً

المصدر: البيان

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تم ترخيص ما مجموعه 696000 براءة اختراع على مدار العام في الصين، لتحتل المرتبة الأولى في هذا المجال بالعالم لثلاث سنوات متتالية، حيث تمت الموافقة على 7.739 مليون علامة تجارية مسجلة، وتم منح 3979 حقًا جديدًا من حقوق الأصناف النباتية الجديدة، وفق صحيفة الشعب الصينية.

قال مدير مكتب الدولة للملكية الفكرية في الصين شن تشانغيو إن الصين تواصل تعزيز التحسين المحلي للسياسات ذات الصلة، مع التركيز على زيادة دعم الخدمات العامة. خلال العام 2021، تم ارتفاع كمية إنشاء الملكية الفكرية في الصين وجودتها وكفاءة استخدامها بشكل كبير. وقد بلغ عدد براءات الاختراع عالية القيمة 7.5 براءة اختراع لكل 10000 ساكن، بزيادة قدرها 1.2 براءة اختراع عن العام السابق.

كما بلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم المقدمة من المودعين الصينيين من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات 69600 براءة اختراع، لتحتل المرتبة الأولى في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

في العام 2021، وصل إجمالي تمويل تعهدات براءات الاختراع والعلامات التجارية الصينية إلى 309.8 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 42٪، واستفادت منها 15000 مؤسسة؛ وبلغ إجمالي الواردات والصادرات من حقوق الملكية الفكرية 378.3 مليار يوان، منها 76.02 مليار يوان صادرات، بزيادة سنوية قدرها 27.1٪؛ وتم توقيع إجمالي 219 ألف عقد فني يتعلق بالملكية الفكرية، وتجاوز حجم الأعمال 1.4 تريليون يوان؛ كما تم إصدار 42 منتجاً من منتجات توريق أصول الملكية الفكرية، بمقياس إصدار يبلغ 9.5 مليار يوان.

في العام 2021، كانت حماية الملكية الفكرية في الصين أقوى. وقد تم التحقيق في إجمالي 50100 قضية غير قانونية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتعامل معها على مدار العام، وتم التعامل مع 49800 قضية تحكيم إداري تتعلق بنزاعات التعدي على براءات الاختراع، وتم قبول 64800 قضية وساطة في منازعات الملكية الفكرية، وتم التحقيق في 2957 قضية انتهاك وقرصنة وتم حذف 1.197 مليون رابط تعدي وقرصنة.

ويظهر استطلاع أن رضا الصين الاجتماعي عن حماية الملكية الفكرية قد تحسن إلى 80.61 نقطة.

وفيما يتعلق بحماية حقوق ملكية البيانات التي يهتم بها المجتمع، قام مكتب الصيني للملكية الفكرية بتنفيذ مشاريع تجريبية لحماية الملكية الفكرية للبيانات في تشجيانغ وشنغهاي وشنتشن وأماكن أخرى، ويسعى جاهدا للحصول على خبرة وممارسات قابلة للتكرار والتعميم في التشريع، وإيداع الشهادات والتسجيل، وما إلى ذلك، لتوفير أساس عملي لتصميم النظام اللاحق.