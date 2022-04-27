«كواي» لمقاطع الفيديو تبث من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة «كواي»، عن انطلاقتها لأول مرة في دولة الإمارات؛ تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى دعم وتمكين منشئ المحتوى والمؤثرين إلى جانب مختلف أطياف المجتمع، وذلك لمشاركة إبداعاتهم وابتكاراتهم التقنية، سواء الغناء أو الرقص أو الطهي كذلك الفنون المبتكرة التي يبدعها الأفراد بمهاراتهم، مع مختلف دول العالم.

في هذا الشأن، تشجع «كواي» المستخدمين في دولة الإمارات على أن يعبروا عن أنفسهم وأصالتهم وثقافاتهم من خلال محتوى مبتكر عبر أدوات تقنية متطورة لمشاركته مع الأفراد الذين لديهم نفس الاهتمام، مما يجعله أكثر شمولية يمكن الوصول إليه. ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي، ينظم «كواي» تدفقات المحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين؛ مما يوفر تجارب شيقة مخصصة للغاية، بينما يتم إنشاء واكتشاف محتوى متطور ومبتكر ذي مغزى حقيقي ويحمل رسائل تفيد المجتمع.

شهرة واسعة

وقال جينغشينغ سو، المدير العام لدى «كواي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: تحظى المنصة الاجتماعية «كواي» بشهرة كبيرة جداً في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم للمستخدمين في دولة الإمارات منصة اجتماعية بارزة لمقاطع فيديو قصيرة، حيث يمكنهم الوصول إلى باقة متنوعة من المحتوى الهادف للاستمتاع بتجارب مفيدة وشيقة. ويأتي منشئ المحتوى على رأس أولوياتنا، إذ يتمثل جوهر رؤيتنا في تمكين أكبر عدد ممكن منهم ودعم إبداعاتهم التقنية.

وأضاف: لقد رسخت دولة الإمارات لنفسها مكانة استثنائية عبر مختلف القطاعات على الخريطة العالمية، مما يجعلها سوقاً حيوياً لمنشئي المحتوى، ويسعدنا أن يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتنمية مجتمعهم من المعجبين من خلال تطبيق «كواي». واحتفالاً بعيد الفطر السعيد؛ سوف يطلق «كواي» حملتين EidOnKwai # و EidLook # لخلق أجواء من البهجة والسعادة خلال هذه المناسبة السعيدة