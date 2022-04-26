فأر آلي صيني للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.. فيديو

المصدر: البيان

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أزاح علماء من معهد بكين للتكنولوجيا النقاب عن أحدث حيوان آلي بعد الكلاب والسمك، وهو فأر آلي.‏

ويمكن للفأر الروبوت رباعي الأرجل المسمى "سكورو"، الانحناء والوقوف والمشي والزحف والدوران تماما مثل الجرذ الحقيقي، كما يمكنه حمل حمولة تساوي 91 بالمئة من وزنه، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ويأمل الفريق العلمي من الصين أن يكون "سكورو" مفيدا لسد الفجوات الضيقة، أثناء القيام بمهام البحث والإنقاذ.

ومن أجل تطوير الفأر الآلي "سكورو"، درس الباحثون أجسام الفئران وحركاتها، وقاموا ببناء عمود فقري طويل ومرن تماما مثل الحيوان الحقيقي.

وفي الاختبارات الميدانية، التي خضع لها، تمكن "سكورو" من أن ينفذ عبر ممر غير منتظم يبلغ عرضه 3.5 بوصة، وعبر عقبة يبلغ ارتفاعها 1.1 بوصة، وتسلق منحدرا بمقدار 15 درجة.

يشار إلى أنه في شهر يناير الماضي، كشف الجيش الصيني النقاب عن ثور ياك آلي ضخم، قوي بما يكفي لحمل ما يصل إلى 352 رطلا، بل وقادر على الركض بسرعة تصل إلى 6 أميال في الساعة.

كما يمكن للثور الروبوت التعامل مع جميع أنواع الطرق والظروف الجوية، وعندما يتم تشغيله رسميا، سينضم إلى جنود من الجيش الصيني في مهام لوجستية واستطلاعية عبر بيئات معقدة، بما في ذلك حقول الثلج والصحاري والجبال.

وستشمل مهام الثور الآلي العمل في المناطق الحدودية النائية، وكذلك في مناطق القتال عالية الخطورة، وفقا لتقارير من وسائل الإعلام الحكومية الصينية.