مصادر: «تويتر» توشك على قبول عرض إيلون ماسك البالغ 43 مليار دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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قالت مصادر مطلعة، إن شركة «تويتر» تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولاراً نقداً للسهم، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأنه عرضه «الأفضل والأخير»، لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن تويتر قد يعلن عن صفقة بقيمة 43 مليار دولار في وقت لاحق، اليوم الاثنين، بمجرد اجتماع مجلس إدارة الشركة، لتوصية المساهمين بالموافقة على الصفقة. وقالت المصادر إن انهيار الصفقة في اللحظة الأخيرة، أمر وارد.

ويتفاوض ماسك، أغنى شخص في العالم، وفقاً لمجلة فوربس، من أجل شراء تويتر، بصفته الشخصية، ولا تشارك تسلا في الصفقة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، لأن المسألة سرية. ولم يرد ماسك ولا تويتر حتى الآن، على طلبات للتعليق.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 %، في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، اليوم الاثنين، إلى 51.15 دولاراً.

وقال ماسك إن تويتر بحاجة لأن يصبح شركة خاصة، لكي ينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

وستأتي الصفقة، بعد أربعة أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ. وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة تويتر مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة، عدم التخلي عن هذه الفرصة، حسبما ذكرت رويترز، أمس الأحد.