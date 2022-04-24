«محرك ترجمة برايل».. التكنولوجيا تنفتح على حاجات المكفوفين

المصدر: دبي-فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

خصّت تكنولوجيا كورية جنوبية المكفوفين بابتكار يؤهلهم للانفتاح على عالم المعلومات والانترنت أكثر. وبما أن %3 فقط من النصوص في العالم متاحةً بلغة برايل فإن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر لديهم مكتبة محدودة جداً يسعهم الاختيار منها. وعمدت شركة «دوت» بكوريا الجنوبية للأجهزة المساعدة، بابتكار برمجية مزودة بالذكاء الاصطناعي لصناعة المزيد من المحتوى بما في ذلك الصور وإتاحتها بلغة برايل.

وقامت الشركة الكورية ببناء «محرك ترجمة برايل» يعمد لترجمة الوثائق والملفات التي تأتي بصيغة المستندات المنقولة «بي دي إف» والملفات النصية وصفحات الويب والمزيد في الوقت الفعلي عبر شاشة عرض لمسي تدعى «دوت باد».

وتقوم «دوت باد» بترجمة المواد الموجودة عبر الإنترنت باستخدام 2400 دبوس متحرك يعمل على ابتكار رسومات، بما في ذلك الرسومات البيانية الحسابية والخرائط وصور من مواقع التواصل الاجتماعي، ويبث فيها الحياة من أجل القارئين بلغة برايل.

ونظراً لوجود مادة محدودة جداً بلغة برايل، قام فريق شركة «دوت» ببناء خوارزمية خاصة وتدريبها باستخدام ترجمات مصادق عليها من البشر. ويقوم الذكاء الاصطناعي بترجمة المزيد بدقة أكبر من بقية البرامج نظراً لقدرته على وضع الأحرف والكلمات أو العبارات ضمن نصوص. وتتميز التقنية بأنها قابلة للاستخدام المباشر في التعليم قادرة على توسيع قدرة المؤسسات لجعل اتصالاتها ومساحاتها العامة متاحةً على نحو أوسع، وفقاً لموقع «سبرينغ وايز».

وتساعد «دوت باد» قراء لغة برايل للانخراط بشكل كلي مع العالم المحيط بهم وبشروطهم هم وباستقلالية تامة بدءاً من مواقع الانترنت إلى اتصالات خدمة العملاء وغيرها.

ويعتبر محرك الترجمة الحالي متطابقاً مع أنظمة «آي أو إس»، كما يتطلع المطورون إلى توسيع إطار الوصول العام للمحرك عبر علامات تجارية أخرى. كما أن الفريق يدأب في العمل على تحسين دقة الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرة على توقع عمق واتجاه المعلومات.

وفي الواقع، هناك الكثير من الابتكارات التي تجعل استخدام برايل سهلاً. وقد سبق أن ظهر في وقت سابق ما يعرف بقارىء كتب الإنترنت الذي يقوم بتنزيل النصوص ومن ثم ترجمتها إلى لغة برايل في حين تميزت آلة الطباعة المحمولة بأنها تتيح لأولئك غير المتآلفين مع اللغة كما نعرفها بالتزود بترجمات بصيغة برايل.