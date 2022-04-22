سامسونج توسع برنامج التدوير ومبادرات حماية البيئة والاستدامة بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات توسيع برنامج إعادة التدوير ومبادرات حماية البيئة والاستدامة الأوسع، لتشمل 18 مركزاً معتمداً لتوفير خدماتها، 3 منها في الإمارات، و3 في قطر و6 في كل من سلطنة عُمان والكويت.

ويأتي هذا التوجه في إطار الشراكة بين سامسونج و«انفايروسيرف» المتخصصة في تدوير النفايات الإلكترونية، للحد من الأضرار التي تؤثر في البيئة عبر الترويج لثقافة إعادة التدوير، وتحفيز العملاء على إعادة تدوير هواتفهم غير المستخدمة و/ أو القديمة بدلاً من التخلص منها ورميها في مواقع دفن المخلفات، والتي قد تحتوي على مواد خطرة.

وتواصل سامسونج توسيع برنامج إعادة التدوير ليشمل المزيد من المواقع، وذلك في إطار مبادرات الاستدامة ESG واسعة النطاق التي تتبناها العلامة، حيث الإعلان الجديد في إطار احتفال العلامة بيوم الأرض العام الثاني على التوالي في المنطقة.

ويمكن للمستخدمين زيارة أي مركز من مراكز الخدمة المعتمدة من سامسونج في الإمارات وعُمان والكويت وقطر والاستفادة من خدمة إعادة التدوير، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة المثبت على صناديق التجميع، وملء استمارة تفاصيل المستخدم ووضع الهاتف في الصندوق المخصص. في المقابل، سيحصل المستخدمون على قسيمة خصم مكافأة لمشاركتهم في برنامج سامسونج للاستدامة، إذ يمكن استخدامها عند إجراء عملية شراء جديدة بقيمة تصل إلى 300 درهم إماراتي أو 300 ريال قطري أو 30 ريالاً عُمانياً أو 25 ديناراً كويتياً على التوالي.