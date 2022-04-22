مفاعل نووي متنقل من "ميتسوبيشي" يعمّر 25 عاماً

المصدر: البيان

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تخطط شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة، لتطوير وتسويق مفاعلات نووية صغيرة متنقلة مع إمكانية نقلها بالشاحنات بحلول نهاية العقد المقبل.

المفاعلات اليابانية صغيرة نسبيا، حيث يبلغ ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 4 أمتار وتزن أقل من 40 طنا، بحسب ما ذكر موقع "atomic-energy".

سيتم وضع المفاعل ومعدات توليد الطاقة في حاويات متنقلة على شاحنات، مما سيسمح بوصولها إلى المناطق النائية، على سبيل المثال المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأكدت الشركة أن السعة القصوى للمفاعلات المستقبلية ستكون 500 كيلوواط.

كما تخطط "ميتسوبيشي" لتسويق التكنولوجيا الجديدة في موعد لا يتجاوز العام 2030، بمجرد حصول الشركة على إذن من حكومة اليابان والدول الأخرى التي سيتم تسويق المفاعلات فيها.

ونوهت الشركة إلى أن المفاعلات ستكون أكثر أمانا من مفاعلات الطاقة النووية التقليدية، لأنها ستعمل بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، وستكون المنطقة النشطة للمفاعل والمبرد وجميع المعدات الأخرى ضمن حاويات محكمة الإغلاق.

سيتم استخدام اليورانيوم عالي التخصيب كوقود، والذي لن يتطلب استبداله خلال فترة الخدمة الكاملة التي تبلغ نحو 25 عاما. بعد استهلاك الوقود النووي، سيتم إرسال المفاعل إلى المصنع لإعادة تحميله وإعادة استخدامه.

وبما أن هذه المفاعلات الدقيقة تتطلب الحد الأدنى من الصيانة، فيمكن تركيبها تحت الأرض للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب.

وأوضحت الشركة أن تكلفة إنتاج 1 كيلوواط / ساعة ستتجاوز تكلفة مفاعلات الطاقة النووية الكبيرة، ولكنها ستكون مناسبة لتوفير الكهرباء للمناطق والجزر المعزولة. ستسمح هذه المفاعلات الدقيقة للمناطق النائية بالحصول على مصدر طاقة جيد لا يعتمد على الوقود الأحفوري.