مايكروسوفت أزور تطلق خدمات جديدة لتسريع برامج التحول الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مايكروسوفت توفير مجموعة جديدة من خدمات التحول الرقمي في مناطق «أزور» السحابية التابعة لها في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لعملاء سحابة مايكروسوفت بالمنطقة فرصة الوصول إلى جميع أدوات «أزور» الذكية والموثوقة، والاستفادة من مميزاتها المتنوعة والشاملة لدفع عجلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

وقال نجيب أوزيوجال رئيس مجموعة أعمال منصة أزور السحابية لدى مايكروسوفت الإمارات، إنهم شهدوا تسارعاً فورياً في التحول الرقمي عبر كافة المنطقة عندما شرعوا بإطلاق مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في عام 2019، مشيراً إلى أنهم تعهدوا بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لجميع أنحاء المنطقة، مؤكداً أن هذه الرحلة ما زالت مستمرة وتسير على النهج الصحيح عبر إطلاق «Azure Purview»، و«Azure Arc-enabled servers» و«Azure Communication Services»، و«Azure Machine Learning» في المناطق السحابية لمايكروسوفت في الإمارات. وأكد أن الحوكمة، والسحابة المتعددة، والاتصالات المفتوحة، والذكاء الاصطناعي تعتبر مكونات حيوية للاندفاع رقمياً نحو مرحلة ما بعد حقبة جائحة كوفيد، مُعرباً عن سعادتهم بتقديم أربع خدمات رائدة للعملاء الإقليميين تتمثل في زيادة القدرة على التفاعل والتمكين والتحسين والتحويل.

وأضاف أوزيوجال: تعمل مناطق مايكروسوفت السحابية في الإمارات لما يقرب من 3 سنوات حتى الآن على تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تقدم أحدث التقنيات إلى المبتكرين في المنطقة، وتزيل التعقيدات المرتبطة بتحقيق الامتثال للمعايير المطلوبة عبر مختلف الصناعات والقطاعات، فضلاً عن ربط عملائها بنطاق عالمي واسع عبر أكثر من 60 منطقة «أزور» حول العالم. وأود التنويه بأن المؤسسات في دولة الإمارات تمكنت فعلياً من الاستفادة من ميزات إقامة مقر البيانات، وذلك من خلال مناطق سحابة مايكروسوفت «أزور» الموجودة في الدولة منذ 3 سنوات تقريباً.