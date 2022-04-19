"أبولو جلوبال" الاستثمارية تدرس الاشتراك في عرض الاستحواذ على تويتر

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير صحفية أن شركة الاستثمار المالي "أبولو جلوبال مانجمنت" تدرس الاشتراك في عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغة قيمته حاليا 43 مليار دولار للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن أبولو غير مهتمة بالاشتراك في اتحاد (كونستريتوم) شركات استثمار مالي خاص للاستحواذ على تويتر. ويمكن أن تقدم أبولو تمويلا لديون المشترين المحتملين لشركة تويتر بما في ذلك إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. ومن المحتمل أن يكون أي تمويل تقدمه أبولو للصفقة مقابل حصولها على أسهم مميزة.

كان إيلون ماسك، وهو أغنى شخص في العالم، قد عرض في الأسبوع الماضي الاستحواذ على تويتر مقابل 43 مليار دولار وهو العرض المرجح رفضه من جانب إدارة تويتر.

في المقابل أقر مجلس إدارة تويتر خطة تسمى "الحبة السامة" لمنع استحواذ إيلون ماسك على الشركة وإلغاء تسجيل سهمها في البورصة كما يرغب.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خطة تويتر للتصدي لمحاولة الاستحواذ، وتتضمن إصدار تويتر لكمية جديدة من الأسهم التي يمكن لجميع مساهميها باستثناء ماسك شراءها بسعر مخفض.

كما تتضمن الخطة "فرض عقوبة كبيرة" على أي شخص أو جهة تستحوذ على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ويمتلك ماسك حاليا أكثر من 9% من أسهم تويتر.

وقالت شركة تويتر في بيان إن "مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق المساهمين في أعقاب وصول عرض غير ملزم للاستحواذ على تويتر وينتهي أجل خطة الحقوق يوم 14 أبريل 2023.

وتقلص خطة الحقوق احتمالات استحواذ أية هيئة أو شخص أو مجموعة على حصة مسيطرة من أسهم تويتر من خلال الشراء التراكمي لأسهمها من السوق المفتوحة، بدون دفع سعر أعلى من سعر السهم في السوق لجميع المساهمين، أو بدون منح مجلس الإدارة وقتا كافيا للوصول إلى قرار سليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مصالح المساهمين.