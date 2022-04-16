«سيسكو تالوس»: «ميتافيرس» أرض خصبة لمجرمي الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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قامت سيسكو تالوس Cisco Talos، إحدى أكبر فرق استخبارات التهديدات الرقمية الخاصة في العالم مؤخراً بدراسة مدى انتشار التهديدات وعمليات الخداع في عالم الميتافيرس. وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: أظهرت الأبحاث الأمنية الأخيرة التي أجراها فريق سيسكو تالوس أن مشهد الميتافيرس يبدو في طوره النشط بالنسبة لمجرمي الإنترنت. وسواء كانوا يستخدمون التهديدات القديمة بطرق جديدة في مساحة الميتافيرس الجديدة، أو يستفيدون من تقنيات الهندسة الاجتماعية وتلك الخاصة بالتصيّد التي تم اختبارها عبر الزمن، أو إن كانوا قد بدؤوا بصياغة هجمات تقنية جديدة لكسب المال بطرق جديدة، فقد أصبح بإمكاننا أن نشهد نمو نشاط المجرمين الإلكترونيين بوضوح اليوم. وتبرز في هذا السياق الحيتان، وهي حسابات عملات مشفرة رفيعة المستوى تحتوي على كمية كبيرة من العملات المشفرة أو ملفات NFT. وتشير بعض التقديرات إلى أن 40 ألفاً من الحيتان يملكون 80% من قيمة ملفات NFT وبالتالي فهي حسابات مستهدفة وتجذب مجرمي الأمن السيبراني.