بميزات مهمة.. متصفح DuckDuckGo يصل حواسب "أبل"

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أعلن القائمون على متصفح DuckDuckGo عن إطلاق نسخة اختبارية خاصة من متصفحهم، جهزوها بميزات أمان عالية لتعمل مع حواسب شركة أبل.

وتبعا للمطورين، فإن نسخة المتصفح الجديدة ستوفر للمستخدمين خدمات مميزة، منها ميزات حجب الإعلانات أثناء تصفح الإنترنت، كما ستحتوي على أدوات تحكم خاصة بكلمات المرور والبيانات الشخصية، وميزات لحجب النوافذ المنبثقة المتعلقة بملفات تعريف الارتطباط أثناء استخدام المواقع، بحسب "روسيا اليوم".

وبالإضافة إلى كل ما سبق، ستحوي نسخة المتصفح الجديدة ميزة التشفير الذكي أو Smarter Encryption، والتي ستوجه المستخدمين إلى المواقع التي تستخدم ترميز HTTPS المشفر الآمن، فضلا عن ميزة "Fire" التي ستساعد المستخدمين على حذف بيانات التصفح بكبسة زر واحدة.

ومع النسخة الجديدة من المتصفح أيضا سيكون بإمكان المستخدمين الحصول على كلمات المرور والبيانات المحفوظة وبيانات التصفح التي استعملوها مع المتصفحات الأخرى مثل Google Chrome على سبيل المثال.

وتتوفر نسخة DuckDuckGo بصورة اختبارية لعدد محدود من مستخدمي حواسب أبل حاليا، ومن المفترض أن تتاح لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز قريبا.