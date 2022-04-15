"فيفو" تنافس سامسونغ بهاتف "iQOO Neo6" المتطوّر

المصدر: البيان

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كشفت فيفو (Vivo) عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد، الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا لأحدث هواتف شركة سامسونغ.

ويأتي هاتف iQOO Neo6 الجديد بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (163/76.2/8.5) ملم، وزنه 194 غ، بحسب "روسيا اليوم".

أما شاشة الجهاز، فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يعادل 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+2) ميغابيكسل، والكاميرا الامامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهزت Vivo هاتفها الجديد يمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع يشحن 80% من سعتها في غضون 18 دقيقة تقريبا.