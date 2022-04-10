كيف تحذف بيانات «أيفون» قبل بيعه؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه مستخدمي الهواتف الذكية بأنواعها المختلفة مشكلة انتهاك الخصوصية عندما يفكرون في بيع هواتفهم القديمة.

ولاعتقاد الكثيرين بصعوبة حذف البيانات والمعلومات من هاتف "أيفون"، قد يضطرون إلى الاحتفاظ به رغم عدم استعماله.

وبحسب ما أوضحته صحيفة "تواصل" الإلكترونية، نقلاً عن موقع (zdnet) المتخصص بالشؤون التكنولوجية، فإن عملية حذف البيانات بسيطة ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، ويتم فيها إزالة كل البيانات السابقة التي وضعها المستخدم من تطبيقات وحسابات وصور، وذلك على النحو التالي:

1- الذهاب إلى إعدادات.

2- اختيار (عام).

3- الوصول إلى ميزة (Transfer or Reset iPhone)

4- إدخال كلمة المرور.

5- اتباع الخيارات التي تناسب حاجتك، مثل إعادة الضبط أو حذف كل المحتوى والإعدادات السابقة.

يُذكر أن شركة "أبل" كانت قد استحدثت خدمة إعادة ضبط أو مسح كل محتويات الهاتف في نسخة نظام التشغيل "آي أو إس 15".