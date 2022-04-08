طرازات «أوبو رينو 7» الثلاثة متاحة في الأسواق

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة «أوبو» العالمية للهواتف إن سلسلتها الجديدة «رينو7» بطرازاتها الثلاثة المدعومة بشبكات الجيل الخامس وهي: رينو7 برو 5G، رينو 7 5G، ورينو 7 Z 5G، متاحة للطلب الآن عبر جميع مواقع البيع الإلكترونية بالمنطقة، والمتاجر وشركاء البيع بالتجزئة في الإمارات. ومع احتفال ملايين الأشخاص حول العالم بشهر رمضان المبارك، دعت «أوبو» محبيها ومتابعيها لالتقاط لحظات الشهر المبارك مع العائلة والأحباب بطريقتهم الاستثنائية.

يأتي الهاتف مدعوماً بنظام الكاميرا البورتريه الرائد الجديد والمبني على مستشعرين فائقين للتصوير «IMX709 و IMX766»، فإن أوبو رينو7 برو 5G يمنح جميع المستخدمين قفزة نوعية في التقاط صور بورتريه شخصية، مما يوفر إمكانيات غير محدودة في مزايا الصور والفيديو بلمسة زر واحدة.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين 25 مستوى من تعديلات فتحة العدسة بدايةً من f/0.95 إلى f/16 بطريقة تحاكي التأثيرات المطبقة على الصور الملتقطة بكاميرات DSLR الاحترافية. وعندما يلاحظ الذكاء الاصطناعي ضوءاً خلفياً في المشهد المُصور، تُفعل خوارزميات Live HDR لأوبو تلقائياً، لتزيد النطاق الديناميكي لكل إطار، كما يحافظ Live HDR على الألوان والتفاصيل الأصلية فيبرز ظهورك في الصورة بطريقة طبيعية تماماً، وذلك عن طريق تعزيز سطوع المناطق الأكثر ظلاماً، وتقليل الأجزاء الساطعة بشكل مبالغ فيه من الصورة.

ويحدد بورتريه الألوان المعزز بالذكاء الاصطناعي تلقائياً بطل الصورة، ويطبق فلتر صورة أحادي اللون، ليتحول كل شيء في الصورة إلى اللونين الأبيض والأسود، تاركاً بطل الصورة فقط بالألوان الأصلية ليكون مصدر البهجة والسعادة.