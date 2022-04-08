«تي سي أل» تطلق سلسلة هواتف ذكية جديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «تي سي أل»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة والتجارب الذكية المتميزة بأسعار معقولة، عن إطلاق مجموعة من هواتفها الذكية للعام 2022 في الإمارات، وتشمل TCL 30+ وTCL 30 وTCL 30 SE وTCL 30 5G وTCL 30 E.

وتنضم هذه المنتجات الخمسة إلى تشكيلة الهواتف الذكية الحصرية الموجودة في الولايات المتحدة TCL 30 XE 5G و30 V 5G، بما يعزز محفظة الشركة الغنية من الأجهزة المحمولة والذكية الرائعة الأداء والابتكارات المتنوعة بأسعار مقبولة تناسب الجميع.

وقال آرون زانغ، المدير التنفيذي في «تي سي أل»: يُظهر التوسع في سلسلة TCL 30 التزامنا بإتاحة التكنولوجيا للجميع وتمكين معظم شرائح المجتمع من شراء واقتناء هواتف ذكية مبتكرة وموثوقة وعالية الأداء. وستمنح مجموعة سلسلة هواتف تي سي أل 30 المستهلكين حول العالم تقنيات حديثة مليئة بالميزات والتجارب المتصلة، مما يخولهم تحقيق الاستفادة القصوى من حياتهم اليومية.

بدوره، قال جوكينغ ياو، المدير العام لشركة «تي سي تي» الشرق الأوسط وأفريقيا: استناداً إلى خبرتنا في مجال تقنيات العرض، فإننا واثقون بقدرتنا على دمج ابتكارات شاشات العرض وتسويقها عبر محفظة أجهزتنا الذكية. لقد استطعنا خلال الفترات الماضية تحقيق نموٍ متسارع في قاعدة عملائنا بالإمارات، ولطالما شكلت استجابتهم هذه حافزاً لنا لتوسيع محفظة أعمالنا وعملياتنا وتوفير هواتف ذكية متميزة وبأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع كافة. لذلك يأتي الإطلاق اليوم لسلسلة الهواتف الذكية الجديدة ليؤكد التزامنا بإدخال المزيد من الهواتف الذكية ذات الجودة والأداء العالي وبأسعار تنافسية.

ويتميز كل من TCL 30+وTCL 30 وTCL 30 SE وTCL 30 5G بكاميرا ثلاثية ذات دقة 50 ميغا بكسل، بينما يتضمن هاتف TCL 30 E كاميرا مزدوجة مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميغا بكسل. وللأشخاص الذين يحبون صور «السيلفي» الجماعية، تتضمن هواتف TCL 30 5G و+TCL 30 كاميرا أمامية فائقة الاتساع تسمح بالتقاط صور جماعية بسهولة وتوثيق اللحظات الثمينة مع الأحباء.

وتتيح المجموعة الجديدة لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي التقاط الصور الثابتة والمتحركة بوضوح، وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن 22 مشهداً مختلفاً، والتقاط الفيديوهات ضمن نطاق ديناميكي عال يمنح صوراً أنقى وتفاصيل أفضل، بالإضافة إلى إضاءة مميزة للحصول على لقطات متوازنة وسط الأضواء الخافتة، وكذلك ميزة اللقطة الواحدة التي تسمح بالتقاط أنواع مختلفة من الصور في مرة واحدة. سواء كنت تلتقط الصور لوجبتك الشهية أو صور الحيوانات الأليفة المفضلة لديك أو الصور الشخصية أو المناظر الطبيعية، ستسهم الميزات المتوافرة في الهاتف في تحسين الصور ورفع مستوى مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.