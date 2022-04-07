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ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon)

مصنوعة من معدن لوسنتستيل 223A

ينضم إلى مجموعة (Alpine Eagle) أول ساعة بآلية معقدة مصادق عليها بعلامة "دمغة جنيف للجودة" المميزة بفضل حركة توربيون مُحلّق مبتكرة

أطلقت دار شوبارد من خلال مجموعة(Alpine Eagle) ساعات عصرية بطابع رياضي أنيق تتميز بتصميم رفيع وآليات متطورة.

فبعد حركة الكرونوغراف بآلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد مع عيار ذي تردد عال، تزيد مجموعة (Alpine Eagle) من مستوى التعقيد في تقنياتها لتشمل موديلاً مزوداً بتوربيون مُحلّق. وبرزت من بين التقنيات طورها معمل شوبارد حركة (L.U.C 96.24-L) بسماكة لا تتعدى 3,30 ملم.

وبفضل خصائصها المتطورة أصبحت ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) واحدة من بين قلة قليلة من ساعات التوربيون المُحلّق التي تحمل شهادة "الكرونومتر" و"دمغة جنيف للجودة". تتميز الساعة بعلبة قياس قطرها 41 ملم مع سوار مدمج فيها ومصنوعة بالكامل ضمن ورشات الدار من معدن لوسنتستيل 223A باعتباره سبيكة معدنية استثنائية وفائقة المقاومة وذات بريق رائع. وتظهر على ميناء الساعة المُطعّج بلون أزرق "أليتش" فتحة عند موضع الساعة 6 تكشف عن آلية توربيون خفيفة وشفافة تضفي على تصميم الساعة بأكمله طابعاً أنيقاً ومتطوراً.

استوحيت مجموعة (Alpine Eagle) من موديل إحدى ساعات شوبارد التاريخية التي أعيدت صياغتها على يد ثلاثة أجيال من رجال عائلة شوفوليه، مما ساهم في إثرائها بابتكارات جديدة منذ إطلاقها للمرة الأولى. كان آخر تلك الإبتكارات حركة التوربيون المُحلّق التي طورت بفضل خبرة معمل شوبارد الزاخرة في صناعة الساعات، علماً أن الذكرى السنوية 25 لتأسيسه قد حلّت في عام 2021. ويشهد اليوم استخدام حركة مبتكرة مثل عيار (L.U.C 96.24-L) في ساعة من مجموعة (Alpine Eagle) على مدى النضج والخبرة التي بلغها المعمل. ومن جهة أخرى، تعتبر ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) أول ساعة بآلية معقدة ضمن مجموعة (Alpine Eagle) يُصادق عليها بعلامة "دمغة جنيف للجودة" المميزة.

توربيون مُحلّق مبتكر ومعتمد يدور بحريّة

يتميز التوربيون المحلق بانعدام وجود الجسر العلوي، حيث يثبت التوربيون بجسر سفلي فقط فيبدو لناظره وكأنه يحلّق، ويضفي تأثيرات من الشفافية على الحركة ككل. وبناءاً على التطويرات التي أجريت على عيار (L.U.C 96.01-L) باعتباره أول عيار ينتجه معمل شوبارد في عام 1997، تميز عيار (L.U.C 96.24-L) المطوّر بالنحافة أيضاً بحيث لا تتعدى سماكته 3,30 ملم.

أتاحت هذه الحركة الفائقة النحافة تحسين حجم ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon)، فصغّرت علبتها بحيث لا تتعدى سماكتها 8 ملم، وشذّبت جوانب العلبة وإطار زجاج الساعة مقارنة بالموديل الكلاسيكي لساعة (Alpine Eagle Large)، مما أتاح حيزاً لإضافة فتحة كبيرة على الميناء. تعد هذه النسب والقياسات والمتوازنة سمة مميزة لساعات المجموعة، لاسيما أنها تمنح الساعة مظهراً أنيقاً وجميلاً يتناسب تماماً مع خفة وزن آليتها المعقدة والمتطورة.

زودت حركة (L.U.C 96.24-L) بوظيفة إيقاف الثواني التي تتيح إمكانية ضبط الوقت بدقة متناهية. وبالفعل، صُودق على دقة هذه الحركة وفق اختبار الكرونومتر الذي تجريه الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)، وهو ما يؤكد عليه نقش كلمة (Chronometer) الظاهرة تحت الشعار الموجود على ميناء الساعة.

من بين ساعات التوربيون المُحلّق الموجودة في السوق، تعتبر ساعات شوبارد الوحيدة الحاصلة على شهادة "الكرونومتر"، وشهادة "دمغة جنيف للجودة" التي تصادق على الحرفية الدقيقة والتشغيل السلس للساعات المصنوعة ضمن مقاطعة جنيف. وعلى الغطاء الخلفي للعلبة، دمغ شعار النبالة لمدينة جنيف المكوّن من مفتاح ذهبي يعلوه نسر؛ وهو رمز يعيد إلى الأذهان مصدر الإلهام الأساسي لمجموعة (Alpine Eagle).

بفضل خزانين (برميلين) متراصّين لتخزين الطاقة مبنيين على تكنولوجيا (Chopard Twin)، تضمن الحركة إمداداً من مخزون احتياطي الطاقة يصل حتى 65 ساعة، في حين تتم تعبئة الطاقة بأسلوب أوتوماتيكي من خلال دولاب تعبئة متناهي الصغر مصنوع من الذهب عيار 22 قيراط، لاسيما أن نحافته تساهم بدورها في نحافة آلية الحركة ككل. وعلى صعيد آخر، تولى حرفيوا الدار المهرة تزين كل مكون من مكونات الحركة بزخارف "كوت دو جنيف" ليذكرنا بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي يٌعنى بها معمل شوبارد.

مزايا جمالية بلمسة مختلفة

بتصميمها النقي والصارم تعكس مجموعة ساعات (Alpine Eagle) إبداع شوبارد الخصب ورؤيتها المتبصرة واستلهامها المستمد من قوة الطبيعة. ويحافظ موديل ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) على هذه القيم الجمالية المميزة للمجموعة والمتمثلة في: علبة دائرية ذات جوانب منمقة، وتاج منقوش بزهرة البوصلة،وإطار لزجاج الساعة مثبت عند نقاط مماسه بثمان براغي وظيفية، وميناء مطعّج يتميز بألوانه العميقة ومؤشراته المضيئة، دون أغفال ذكر سوار الساعة المعدني الذي يوفر أقصى درجات الراحة لمعصم اليد.

صنعت ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) من معدن لوسنتستيل 223A باعتباره سبيكة فولاذية مبتكرة طورتها شوباردكي تتميزبخصائصها المضادة للحساسيةوبريقها الفريد ومتانتها التي لا تضاهى وذلك من خلال عملية إعادة صهر فائقة الدقة.

تظهر على ميناء الساعة المصنوع من الذهب الخالص والمطلي بلون أزرق "أليتش" تطعيجات مستوحاة من قزحية عين النسرتشع من التوربيون الظاهر عند موضع الساعة 6، ليوجه هذا التصميم الأنظار إلى آلية الحركة من خلال التركيز على شفافيتها التامة. كما تظهر الرموز الجمالية المميزة للمجموعة على أذرع حامل التوربيون التي أعيد تصميمها لتبدو بنفس شكل العقارب الذهبية التي تدور فوق الميناء. كما وضع فوق حامل التوربيون عقرب الثواني المصغّر بعد أن طلي بدقة بمادة الإضاءة الفائقة (SLN X1) بيد الحرفيين المهرة في ورشات معمل شوبارد.

بفضل عملية الإنتاج المتكاملة المراحل ضمن معمل شوبارد، تمكنت الدار من صنع وتجميع كافة مكونات مجموعة ساعات (Alpine Eagle) ضمن ورشاتها المتخصصة، بدء من حركة الساعة وصولاً إلى علبتها وسوارها.

المواصفات التقنية

ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon)

مصنوعة معدن لوسنتستيل 223A

العلبة:

هيكل مصنوع من معدن لوسنتستيل 223A

إجمالي القطر 41,00 ملم

السماكة 8 ملم

مقاومة الماء 100 متر

تاج من مصنوع من معدن لوسنتستيل 223A منقوش بزهرة البوصلة 6,65 ملم

تشطيبات عامودية لامعة على جوانب العلبة مع حواف مشطوفة

إطار مصنوع من معدن لوسنتستيل 223A لزجاج الساعة مثبت عند نقاط مماسه بثمان براغي

زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة:

ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة L.U.C 96.24-L

تعبئة بالطاقة بواسطة دولاب متناهي الصغر منقوش ومصنوع من الذهب عيار 22 قيراط

عدد مكونات الحركة 189

إجمالي القطر 27,40 ملم

السماكة 3,30 ملم

عدد الأحجار الكريمة 25

التواتر 25,200 ذبذبة في الساعة (3,5 هرتز)

احتياطي الطاقة 65 ساعة

تضم الحركة برميلين لتخزين الطاقة بتكنولوجيا (Chopard Twin)

توربيون مُحلّق يدور دورة واحدة كل دقيقة

جسور مزينة بزخارف "كوت دو جنيف"

ميزان متغير العطالة

شهادة "كرونومتر" من الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)

علامة "دمغة جنيف" للجودة المميزة

الميناء والعقارب

ميناءمطلي بلون أزرق "أليتش"بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic)، ومصنوع من الذهب المدموغ بتطعيجات تشع من موضع التوربيون

ترقيمات ومشيرات للساعات مصنوعة من الذهب الأبيض ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقارب ممشوقة للساعات والدقائق مصنوعة من الذهب الأبيض ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقرب مثلث صغير لعرض الثواني المصغّر مثبت على حامل التوربيونالمُحلّق مصنوع من الذهب الأبيض ومعالج بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

تدريجات باللون الأبيض

الوظائف والعرض:

عرض مركزي للساعات والدقائق

عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6 على حامل التوربيون المُحلّق

وظيفة إيقاف الثواني

السوار والمشبك:

سوار مصنوع بشكل مستدق من معدن لوسنتستيل 223A مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة بتشطيبات عامودية، مع وصلات مركزية لامعة.

مشبك بطوية ثلاثية مصنوع من معدن لوسنتستيل 223A

الرقم المرجعي 298616-3001 - ساعة مصنوعة من معدن لوسنتستيل 223Aمع ميناء بلون أزرق "أليتش"