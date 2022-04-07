مؤتمر هواوي يناقش مستقبل «البيانات الخضراء: القوة الفائقة»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم «مؤتمر هواوي لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط 2022»، جدول أعماله التي نظم تحت شعار «البيانات الخضراء: القوة الفائقة»، وشارك به نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الممثلة لمختلف القطاعات والصناعات. وناقش المشاركون التحديات الحالية لمراكز البيانات الخضراء، ومستقبلها على ضوء آخر التوجهات في مجال تخزين البيانات، ودورها الحيوي في مساعدة الشركات والمؤسسات على التحول الرقمي، وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها وخدماتها.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، قال ستيفن يي رئيس شركة هواوي في لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تحرص بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا باستمرار، على تبني أحدث التقنيات الجديدة، الأمر الذي تجلى بوضوح عبر التطوير السريع لشبكات الجيل الخامس في المنطقة.

وسنواصل من جهتنا العمل مع عملائنا وشركائنا، للمساهمة في موجة التحول الرقمي التالية، ودعم رؤى التحول الوطني. وعلى ضوء الاعتماد المتزايد على الاقتصاد الرقمي، تحتاج جميع قطاعات الأعمال إلى تعزيز جاهزيتها، الأمر الذي يتطلب أيضاً وفورات في حجم التكاليف واستهلاك الطاقة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تقدم حلول مراكز البيانات القائمة بالكامل على التخزين الوميضي من «هواوي إنتربرايز»، حلاً أسرع وأكثر صداقة للبيئة وموثوقية لإدارة البيانات بأسلوب أفضل وكفاءة أعلى».

وشارك الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)، في المؤتمر، حيث أكد أهمية تشييد مراكز البيانات الذكي الشامل من فئة Full-Stack في الإمارات، مشيراً إلى أن مركز البيانات الذكي الشامل، يسهم في تمكيننا من توفير خدمات تعليمية رقمية ترتقي بكفاءة القطاع الأكاديمي، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وأشار ويلسون كزافييه مدير أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شركة الأبحاث «آي دي سي» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى أن «حصة الشركات من منظومة البيانات العالمية الكاملة، سترتفع إلى 68 ٪ بحلول 2025، حيث يمكن لاستراتيجيات إدارة البيانات، أن تسهم في تطوير عمليات تكنولوجيا المعلومات أو تعطيلها».

وألقى بيل رافتري نائب الرئيس لحلول تخزين البيانات لدى هواوي كلمة حول «مفهوم جديد لمراكز البيانات القائمة بالكامل على حلول التخزين الوميضية».