غوغل كلاود تتعاون مع «لايف» لتشغيل منصتها اللوجستية وتطوير حلول توصيل الطلبات للميل الأخير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غوغل كلاود تعاونها مع «لايف» Lyve، الشركة العالمية للحلول اللوجستية والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة المراحل الأخيرة (الميل الأخير) من توصيل الطلبات في الإمارات وخارجها. وبموجب هذا التعاون تتمكن شركة لايف من تشغيل منصة رقمية مقدمة كخدمة (SaaS) على غوغل كلاود، والتي تربط الشركات بالشركاء والعملاء، وتسهل تشغيل سلسلة التوريد والتوصيل الخاصة بهم بالكامل بسلاسة وكفاءة.

وتربط «لايف» الشركات بشركائها وعملائها من خلال منصة لوجستية قائمة على سحابة وحاصلة على براءة اختراع، وابتكارات التحول الرقمي التي تسهل ملايين الطلبات شهرياً، وقد أنشأت الشركة منظومة عمل للمنتجات الرقمية لتلبي متطلبات الأعمال التجارية عبر الإنترنت في أي وقت خلال رحلة الميل الأخير.

وتم إنشاء المنصة الرقمية لشركة «لايف» وخدماتها على غوغل كلاود. وتمنح غوغل كلاود «لايف» وصولاً سريعاً إلى مجموعة من الخدمات عالية الجودة والموثوقة، والتي تضمن الكفاءة والأمان في أفضل سحابة في القطاع، وتم تحسين سرعة تقديم الخدمة وجودتها من خلال استخدام أنظمة «كيوبرنيتس» وCloudSQL، ومنصة «فاير بيس».

وستتمكن «لايف»، من خلال إنشاء الواجهة الخلفية بالكامل على غوغل كلاود، من التركيز على رعاية أعمال عملائها وشركائها، دون الحاجة إلى القلق بشأن البنية التحتية للنظام الأساسي والعيوب المرتبطة بالإعدادات داخل الشركة. كذلك سيستفيد عملاء «لايف» من تشغيل عملياتهم اللوجستية بسلاسة على النظام الأساسي الرقمي، مما يمنحهم الفرصة للتركيز على التوسع، ودفع المزيد من النمو لأعمالهم.

وقال طارق خليل، مدير غوغل كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقدم غوغل كلاود حلولاً مخصصة لمساعدة عملاء القطاع على رقمنة أعمالهم، ويتيح هذا التعاون بين غوغل كلاود «ولايف» فرصاً قيّمة للشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وهو قطاع نشيط وسريع للغاية، وله تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ويأتي دور السحابة في تطوير سرعة وكفاءة الخدمات في المقدمة في هذا النموذج من الأعمال، ونحن سعداء بتقديم الدعم إلى «لايف» لضمان وصول عملائهم إلى خدمة توصيل سلسة.

وأكد جورج تشوجوفادزا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «لايف» أن الأخيرة تهدف إلى تقديم منصة توصيل أسرع وأكثر دقة وتفاعلية للعملاء. ونولي الجانب اللوجيستي للأشياء اهتماماً خاصاً، ونمنح عملاءنا فرصة التركيز على صميم عملهم. وتستخدم «لايف» أدوات غوغل ورك بليس، التي تسمح للموظفين بالتواصل والتعاون والعمل عن بُعد في 15 دولة، ويساعد غوغل ورك بليس أيضاً «لايف» على توظيف المواهب من أي بقعة في العالم دون قيود على المكان، والأهم من ذلك يضمن تخزين بيانات الشركة بشكل آمن على غوغل كلاود، دون تعريضها لأي انتهاكات محتملة.