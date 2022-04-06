هاتف جديد من "موتورولا" لمنافسة "سامسونغ"

المصدر: البيان

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كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد، الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف Moto G22 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185 غ، وفق "روسيا اليوم"

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام IPS LCD، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.