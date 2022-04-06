‏للحدّ من المعلومات المضلّلة.. "واتساب" يقيّد تمرير الرسائل للدردشات الجماعية

المصدر: البيان

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كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" يختبر حاليا ميزة الحد من تمرير الرسائل للدردشات ‏الجماعية.‏

ويشمل أحدث إصدار من "واتساب" التجريبي القدرة على إعادة توجيه الرسالة إلى جماعية واحدة فقط، بعد أن كان التطبيق لا يضع حدا لعدد الأشخاص الذين يستقبلون الرسائل المعاد توجيهها، وفقا موقع "وابيتاإنفو".

ويأتي الإجراء الجديد كمحاولة من "واتساب" للحد من كمية البريد العشوائي والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر تطبيقات مثل "واتساب".

ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطات ثابتة لرسالة تحذير ستظهر على الشاشة لمستخدمي "واتساب"، في حال حاولوا تمرير رسالة لأكثر من دردشة جماعية.

يشار إلى أنه في العام 2018 قلل "واتساب" عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتلقوا رسالة من أحد المستخدمين إلى 5 أفراد فقط.