خلل فني يهوي بأسعار هواتف "غالاكسي إس 22"

المصدر: البيان

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عرض مشغلو الاتصالات في كوريا الجنوبية على المستخدمين خصومات على أجهزة "غالاكسي إس 22" الجديدة بسبب الانخفاض الحاد في الطلب.

وذكرت صحيفة "The Korea Times" يعود سبب الانخفاض في المبيعات إلى تقارير عن حدوث انخفاض في أداء الهواتف الذكية خصوصا في الألعاب.

واضطرت الشركات المتعاقدة مع شركة "سامسونغ" العالمية إلى زيادة دعم أسعارها بشكل كبير لهواتف "غالاكسي إس 22" و"اس-22 الترا"، يمكن أن يصل الخصم إلى ثلث التكلفة الرسمية.

وأقرت شركة سامسونغ بالمشكلة وذكرت أنها نشأت بسبب التشغيل غير الصحيح لأداة خدمة تحسين اللعبة الخاصة بالملكية.

وقدمت الشركة الإلكترونية الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف المحمولة القابلة للطي، وذلك بالتوازي مع استعدادها لإنتاج جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة "غالاكسي إس" التي تنطلق خلال العام المقبل، رسميا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن السلسلة الجديدة من الشركة، وهي "غالاكسي إس 22" ستأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد، وهو "Snapdragon 898"، على أن ينطلق هذا المعالج، رسميا، في شهر ديسمبر من العام الجاري.