«سامسونج» و«ويسترن ديجيتال» يدعمان الأعمال عبر تقنيات تخزين البيانات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت كل من سامسونج إلكترونيكس المحدودة، وويسترن ديجيتال المُسجلة في بورصة ناسداك اليوم مذكرة تفاهم بينهما، للعمل على توحيد الجهود لدفع توجه العملاء نحو اعتماد تقنيات تخزين البيانات من الجيل التالي والمعالجة والبنية النسيجية للبيانات على نطاق واسع. ستُركز الشركتان بداية على مواءمة جهودهما لإنشاء منظومة قوية من حلول التخزين المُخصصة، كما ستُمكن هذه الخطوة من التركيز على عدد لا يحصى من التطبيقات التي ستخلق في النهاية قيمة أكبر للمستخدمين.

ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه بين سامسونج وويسترن ديجيتال باعتبارهما شركتين رائدتين في قطاع التكنولوجيا، والذي يهدف إلى تأسيس محاذاة واسعة النطاق لتقنيات التخزين المهمة ونشر الوعي والمعرفة أكثر بها. ومع التركيز على تطبيقات المؤسسات وحلول السحابة من المتوقع أن تثمر الشراكة عن مجموعة من أوجه التعاون التي ستركز توحيد المعايير التكنولوجية، وتطوير برامج تقنيات تخزين البيانات والمعالجة والبنية النسيجية للبيانات، مثل مساحة التخزين حسب المناطق (Zoned Storage). ومن خلال هذا التعاون، يُمكن للمستخدمين ضمان حصول تقنيات التخزين الناشئة هذه على الدعم من عدد من بائعي الأجهزة، وكذلك من شركات الأجهزة والبرامج المتكاملة رأسياً.

أطر جديدة

وقال روب سودربي - نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة أعمال فلاش في ويسترن ديجيتال: «يُشكل التخزين الأساس والعنصر المحوري لكيفية استهلاك الأفراد والشركات للبيانات واستخدامها. وبهدف تلبية احتياجات الوقت الحاضر والاستفادة من الأفكار اللامعة من أجل المستقبل، علينا دفع الابتكار والتعاون معاً ومواكبة تطورات قطاع التكنولوجيا لوضع معايير وأُطر جديدة في الحياة».

وأضاف: «لكي يكون النظام التكنولوجي ناجحاً، يجب أن تتحد الأطر ونماذج الحلول العامة معاً حتى لا تعاني من التجزئة، التي تؤخر عجلة تبني التقنيات الجديدة، وتضيف المزيد من العوائق غير الضرورية لمطوري مكدس البرامج» موضحاً أنه منذ سنوات، تعمل ويسترن ديجيتال على وضع أساس قوي لمنظومة مساحة التخزين حسب المناطق من خلال المساهمة في نواة لينكس Linux kernel والبرامج مفتوحة المصدر. ونحن متحمسون لتقديم هذه المساهمات، من أجل دعم المبادرة المشتركة مع شركة سامسونج، والتي ستسهل اعتماد تقنيات التخزين المخصص للمستخدمين ومطوري التطبيقات بشكل أوسع.

وقال جينمان هان - نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المبيعات وتسويق الذاكرة في سامسونج الكترونيكس: يُمثل هذا التعاون شهادة على جهودنا الحثيثة لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء في عصرنا الحالي وفي المستقبل، كما يعكس طموحنا بتحقيق نمو أكبر ويجذب عملاء أكثر ودفع الجهود لتوحيد وحدات التخزين المخصصة. وأضاف: ستشمل جهودنا التعاونية أنظمة عمل الأجهزة والبرامج، لنضمن تمكن أكبر عدد ممكن من العملاء من جني فوائد هذه التكنولوجيا بالغة الأهمية.