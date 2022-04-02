سماعات لاسلكية مميّزة ورخيصة الثمن من OnePlus

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت OnePlus عن مواصفات سماعاتها اللاسلكية، التي ستطلقها بسعر رخيص، لتكون منافسا مهما في سوق الإلكترونيات الحديثة.

وتتألف Bullets Wireless Z2 الجديدة من سماعتين صغيرتين يربط بينهما حزام مطاطي أنيق يمكن تثبيته على الرقبة بشكل مريح، وأتت مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP55، وبوزن 230 غ، بحسب "روسيا اليوم".

ودعمتها OnePlus بمايكروفونات عالية الدقة لإجراء المكالمات الهاتفية، وميزات عزل الضوضاء الخارجية، وميزات تحسين نقاء الأصوات أثناء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.

والمميز في هذه السماعة هو بطاريتها التي تكفيها لتعمل لـ 30 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، كما يمكن شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط.

وحصلت Bullets Wireless Z2على منفذ USB-C للشحن، وتقنيات بلوتوث للاتصال مع الأجهزة الذكية، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 24 دولارا فقط.