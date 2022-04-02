الكشف عن شكل هاتف "فيفو" القابل للطي

المصدر: البيان

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كشفت مقاطع فيديو مسربة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكل هاتف "فيفو" المنتظر القابل للطي.

وأظهرت التسريبات، أن هاتف فيفو الجديد "X Fold" من "Vivo"، يأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف شبيها بهواتف "سامسونغ" من نفس الفئة، وفق "سبوتنيك".

وجاءت أبعاد الهاتف كالتالي (158.2/128.1/6.4) ملم، وبلغ وزنه 271 غراما، ومن المقرر أن يكون الهاتف محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX8.

ويأتي الهاتف بشاشة مرنة مقاس 8 بوصات، بدقة عرض (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م، كما تعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية للصور والفيديوهات.

ومن المقرر أن يصدر الهاتف القابل للطي من فيفو بمعالج "Qualcomm Snap Dragon 8 Gene 1"، ومعالج رسوميات "Adreno 730"، وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 و512 غيغابايت.

وتحتوي الكاميرا الرئيسية لهاتف "فيفو إكس فولد"، على 4 عدسات بدقة (12+12+12+5) ميغابيكسل، بينما تكون كاميرته الأمامية ثنائية العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.

كما يأتي الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وسعة بطارية 4600 ميلي أمبير مع ميزة الشحن السريع وشاحن لاسلكي.