مستخدمو «واتساب» في انتظار ميزة مهمة

المصدر: البيان

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كشف «واتساب»، أحد منتجات شركة «ميتا»، عن ميزة مهمة ينتظرها مستخدمو التطبيق.

ويعمل التحديث الجديد على نسخ ميزة يتمتع بها مستخدمو آيفون لسنوات، وذلك حسبما أفادت مجلة «هي» عبر موقعها الإلكتروني.

وسيحصل مستخدمو «واتساب» على ميزة خيار الرد على الرسائل عبر ردود الفعل على غرار الرموز التعبيرية.

وسيكون هناك ستة خيارات للاختيار، من بينها بما في ذلك الإبهام لأعلى وقلب الحب والوجه الضاحك.

وتماماً كما هي الحال في iMessage من «أبل»، يمكن وضع ردود الفعل هذه أعلى الرسالة لتسريع الرد.

وعلى سبيل المثال، إذا أرسل شخص ما رسالة تجعلك سعيداً، يمكنك ببساطة وضع قلب الحب أو الضحك على رد فعل تعبيري فوقها بدلاً من كتابة رد طويل.