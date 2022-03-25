مايكروسوفت تؤكد اختراق $Lapsus لأنظمتها

المصدر: البيان

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أكدت شركة مايكروسوفت ادعاء مجموعة القرصنة $Lapsus، بأنها حصلت على الشيفرة المصدرية source code لمحرك بحث Bing والمساعد الصوتي Cortana، وفق ما أفادت "مونت كارلو".

وشددت مايكروسوفت أن اختراق أنظمتها كان محدودا، بعد نشر $Lapsus ملفًا ادعت أنه يحتوي الشيفرة المصدرية الجزئية لـ Bing وCortana في أرشيف يحتوي على ما يقرب من 37 جيجابايت من البيانات من ضمن Azure DevOps

مجموعة قراصنة $Lapsus، التي ينسب منشؤها إلى أمريكا الجنوبية، تعمل حسب شركة مايكروسوفت من خلال حملات ابتزاز وهندسة اجتماعية واسعة النطاق، للحصول على البيانات التي تتيح سرقة البيانات والهجمات المدمرة ضد منظمة مستهدفة، مما يؤدي غالبًا إلى الابتزاز والسرقة والتدمير وليس من ضمن عمليات اختراق معقدة.

كما تتضمن هذه الأساليب نشر برامج Redline الخبيثة Redline Stealer لسرقة كلمات المرور و الـ tokens وشراء بيانات الاعتماد ورموز الجلسة session Token من منتديات الجرائم الإلكترونية في الويب المظلم، والبحث عن بيانات الاعتماد في مستودعات "الأكواد" العامة كموقع GitHub.

كانت مجموعة قراصنة $Lapsus قد أعلنت عبر قناتها على منصة تيليغرام اختراقها سابقًا لشركتي إنفيديا وسامسونغ وأيضا شركة تطوير الألعاب الشهيرة Ubisoft. كما ادّعت المجموعة أيضًا أنها حصلت على امتيازات نظام Okta، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو، متخصصة في الخدمات السحابية لمساعدة الشركات والمؤسسات على إدارة وتأمين مصادقة المستخدم الرقمية و من عملائها الآلاف الشركات في العالم.