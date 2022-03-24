ارتفاع مطرد لمشاهدي فيديوهات منصة "روتوب" الروسية بعد الأزمة

المصدر: البيان

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أعلن القائمون على خدمة "روتوب" "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن أعداد مستخدمي الخدمة ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال، ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media؛ المسؤولة عن تشغيل الخدمة: "جمهور روتوب بات يتزايد بمقدار 150 إلى 450 ألف شخص يوميا في الفترة الأخيرة، وزادت أعداد تنزيلات الفيديو عبر الخدمة من 3000 إلى 40000 مرة في اليوم، وعلى الرغم من ذلك، فإن الخدمة تعمل بشكل ممتاز ولا توجد أية مشكلات فنية في أدائها"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأشار جاروف إلى "أن روتوب جاهزة لتحمل ضغوطات التحميل العالية للفيديوهات، لأن شركته كانت قد أمنت أعدادا كافية من المخدمات والمعدات التقنية اللازمة لهذا الغرض، العام 2022 ستعمل الخدمة بشكل ممتاز رغم الارتفاع الكبير في أعداد مستخدميها".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كانت قد شهدت ازديادا كبيرا في أعداد المستخدمين في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها شبكة " VK" الشهيرة.