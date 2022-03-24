تحكم في الموجز على حسابك على إنستغرام من خلال ميزتين جديدتين

المصدر: البيان

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أعلنت شركة إنستغرام اليوم عن إطلاق ميزتي التفضيلات (Favorites) والمتابعة (Following)، وهما طريقتان جديدتان ليختار المستخدم ما يريد رؤيته في قسم الـ Feed أو (الموجز) لديه.

تهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تمكين المستخدمين من تخصيص حساباتهم على منصتها ليحصلوا على أفضل تجربة ممكنة تناسب احتياجاتهم، كما تؤمن بأن منح الأفراد طرقاً أسرع للوصول إلى المحتويات التي تهمهم هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

ما هي التفضيلات (Favorites) والمتابعة (Following)؟

إن موجز الـInstagram أو Instagram Feed)) الخاص بك هو عبارة عن مزيج من الصور ومقاطع الفيديو من الأشخاص الذين تتابعهم، بالإضافة إلى المشاركات المُقترحة وغيرها من المحتويات.

مع الوقت، ستقوم Instagram بإضافة المزيد من التوصيات إلى القسم بما يتماشى مع اهتماماتك. ولتمنحك مزيداً من التحكم فيما تريد مشاهدته، ستقوم الشركة بإضافة ميزتي التفضيلات والمتابعة حتى تتمكن من متابعة آخر المحتويات التي تنشرها الحسابات التي تتابعها بسرعةٍ وسلاسة.

تعرض خانة "التفضيلات" أحدث المنشورات من الحساباتٍ التي تختارها أنت، مثل تلك الخاصة بأصدقائك المقربين وصناع المحتوى والمبدعين المفضلين لديك. ومع طريقة العرض هذه، ستظهر المنشورات من الحسابات الموجودة في خانة التفضيلات في أعلى خانة الموجز (Feed) الرئيسية.

بينما تعرض خانة "المتابعة" مشاركات الأشخاص الذين تتابعهم. ستعرض لك كل من التفضيلات والمتابعة المشاركات بالترتيبٍ الزمني حتى تتمكن من متابعة آخر المنشورات.

لاستخدام ميزتي التفضيلات والمتابعة، انقر فوق كلمة Instagram في الزاوية اليسرى العليا في الصفحة الرئيسية لديك ليظهر لك الخياران.

كيف تعمل قائمة التفضيلات (Favorites) لديك؟

استخدم ميزة التفضيلات "favorites" لمشاهدة أحدث المشاركات من الحسابات التي أضفتها إلى قائمة التفضيلات. يُمكنك إضافة ما يصل إلى 50 حسابا لقائمتك، كما يُمكنك إجراء تغييرات على هذه القائمة في أي وقتٍ تريد، ولن يتم إخطار الأشخاص عند إضافتهم أو إلغائهم.

كما ستظهر المنشورات من الحسابات المُضافة إلى قائمة التفضيلات لديك في الأعلى في قسم الـ Feed، كما هو موضح بواسطة أيقونة النجمة.