«ريلمي» تطلق «جي تي نيو 3» في الإمارات بتصميم مستوحى من مضمار السباق

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ريلمي المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، والتي تعد العلامة التجارية الأوسع انتشاراً في العالم، إطلاق إصدار «ريلمي جي تي نيو 3» في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث يتمتع هذا الإصدار بتقنية شحن تصل إلى 150 واط، مما يجعله الهاتف الذكي الأسرع شحناً في العالم، كما تواصل شركة «ريلمي» العمل بشكلٍ دائم على تطوير تصاميم عصرية للمستخدمين، حيث استوحيت فكرة هذا التصميم من روح مضمار السباق لتطوير فئة هواتف «جي تي نيو 3» لتكون إصداراً جديداً لتكريم أساطير سباقات السيارات يحاكي مضمار السباق، ويعكس السرعة ودقة الأداء.



أسرع شحن

ودعمت «ريلمي» نظام الشحن الخاص بهواتف «جي تي نيو 3» بخاصية الشحن فائق السرعة «UltraDart Charging Architecture» وهي تقنية جديدة تتيح نطاق سرعة يتراوح ما بين 100 إلى 200 واط، مما يسمح للبطارية للوصول إلى نسبة 50% من نسبة الشحن خلال 5 دقائق بشكل آمن، ومن دون الإضرار بالبطارية أو التقليل من عمرها الافتراضي.



معالج ميديا تيك

ويعد هاتف «ريلمي جي تي نيو 3» ضمن أوائل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تكنولوجيا ميديا تيك Dimensity 8100 الجديدة، وهو معالج يعمل على توفير أداء بمستوى فائق وكفاءة عالية. وتأتي تقنية الأبعاد «Dimensity 8100» على هيئة شريحة بسعة 5 نانومتر ثماني النواة تنقسم إلى أربعة أنوية من فئة Cortex-A78 CPU بتردد يبلغ 2.85 جيجاهيرتز، وأربعة أنوية فئة Cortex-A55 CPU بتردد يبلغ 2.0 جيجاهيرتز.

وتواصل «ريلمي» العمل بشكل دائم ومستمر على تطوير هواتف ذكية ذات تكنولوجيا رائدة وطرحها للمستخدمين الشباب حول العالم، حيث تسعى «ريلمي» أن يكون هاتف «جي تي نيو 3» أحد أشهر إصدارات الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة.



شهادة الاستدامة



وعلى صعيدٍ آخر، حصد إصدار «جي تي برو 2» شهادة الاستدامة من مجموعة «تي سي أو» للتطوير والتي تتخذ من السويد مقراً لها، حيث قالت شركة «ريلمي»، إن إصدارها الرائد والأكثر تميزاً على الإطلاق «جي تي برو 2» قد حصل على شهادة الاستدامة الصادرة من «تي سي أو» للتطوير، وذلك لمساهمتها الرائدة والدائمة في ابتكار وتطوير التصميمات المستدامة في عمليات التصنيع، وهي شهادة معتمدة في قطاع التكنولوجيا تفيد بأن شركة «ريلمي» قد اجتازت تقييماً صارماً في مجال السلامة والأداء سهل الاستخدام، وبالإضافة إلى اتباع نظم الأداء البيئي المستدام، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات.