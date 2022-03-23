شاومي تعيد تعريف ريادة سلسلة هواتف Xiaomi 12

المصدر: البيان

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أطلقت شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة والجديدة كليًا في الإمارات في فندق "ذا فيو" على جزيرة النخلة جميرا. حيث قدم حدث الإطلاق جهازين رائدين وهما: شاومي 12 برو وشاومي 12.

تم تصميم سلسلة هواتف شاومي 12 لتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من امتلاك استوديو تصوير فيديو متطور وقدرة ترفيهية فائقة، وتقدم تطورات مبهرة في خوارزمية شاومي للذكاء الاصطناعي، وقوة المعالجة الرئيسية، وتجربة شاملة تغطي جميع النواحي.

التقط مقاطع سينمائية في أي وقت

تتيح سلسلة هواتف شاومي 12 للمستخدمين تسجيل لقطات بجودة الاستوديو بغض النظر عن السيناريو، سواء كانت في ظروف الإضاءة الضعيفة أو تصوير الأجسام المتحركة. تتميز جميع الهواتف الثلاثة بمجموعة من الكاميرات الثلاثية الاحترافية للتصوير متعددة الاستخدامات، في مقدمتها كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، مع إمكانيات التصوير بدقة 8K في كل من هاتفي شاومي 12 برو وشاومي 12.

يتميز هاتف شاومي 12 برو بمصفوفة ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمستشعر رئيسي كبير ألترا من سوني IMX707. هذا المستشعر قادر على التقاط حزم كبيرة من الضوء ويعزز قدرات التصوير المتقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة. يتميز شاومي 12 بكاميرا بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تيليماكرو بدقة 5 ميجابكسل، لمزايا تصوير بألوان نابضة بالحياة.

بالإضافة إلى التحديث الرائع في الاجهزة، تم تطوير كل من شاومي 12 برو و شاومي 12 أيضًا بخوارزميات الذكاء الاصطناعي من شركة شاومي. لتسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الاجسام المتحركة. تقوم كاميرا شاومي برو فوكس بالتعرف على العناصر وتتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات أو خروجها من نطاق التركيز البؤري للأجسام المتحركة أو الغير واضحة. تشمل هذه المزايا الجديدة أيضًا إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه. يستخدم الترا نايت فيديو خوارزميات شركة شاومي لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، مما يعني أن اللقطات المتقلبة والغير واضحة ستصبح أوضح من أي وقت مضى.

توفر سينما الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، والمتوفرة على جميع الأجهزة الثلاثة، خيارات إبداعية عديدة لإيقاف الفيديو اثناء التحرير، مثل ميزات العالم الموازي وتجميد إطار الفيديو وماجيك زوم.

معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة

تتطلب التجربة الرائدة أداءً مميزًا. إذ تتميز سلسلة شاومي 12 بمعالجات كوالكوم سناب دراجون الرائدة للهواتف المحمولة. يتميز كل من شاومي 12 برو وشاومي 12 بمعالج واحد سناب دراجون الجيل الثامن، المعالج الأكثر تطوراً في عالم المحمول من كوالكوم. يعتمد هذا المعالج على عملية 4 نانومتر، ويعزز أيضًا إمكانات وحدة معالجة الرسومات لعرض بنسبة 30% وكفاءة الطاقة بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق.¹

للحصول على أفضل تجربة للمنتج، تحتوي سلسلة شاومي 12 على أنظمة تبريد عالية الأداء، مدعومة بغرفة بخار كبيرة وطبقات متعددة من الجرافيت لتوفير قدرة تبريد فائقة.