«الأمن السيبراني» و«هواوي» يتفاهمان لتعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - وام

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وقع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة هواوي للتعاون في مجال تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني.

جرى توقيع المذكرة خلال مؤتمر ومعرض «جيسيك 2022» للأمن السيبراني الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 مارس الحالي.

وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتعاون الطرفان بموجب المذكرة لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز ابتكارات الأمن السيبراني وتنمية قدراته وتعزيز خطط وآليات العمل على بناء بيئة مواتية ومتماسكة للأمن السيبراني في الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى توفير بيئة تعاونية منفتحة وشفافة يمكن الاعتماد عليها بين حكومة الإمارات وشركة هواوي وموردي التكنولوجيا.

واتفق الطرفان على العمل بشكل وثيق على وضع الرؤى المشتركة وتعزيز القيادة الفكرية ومبادرات البحث والتطوير في الأمن السيبراني من خلال مركز أبحاث مستقل سيتم تأسيسه بالتعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى تأسيس مركز التميز للأمن السيبراني من أجل توفير التدريب للمواهب وتنمية قدراتهم في الأمن السيبراني بما يتماشى مع مبادرة «التوطين».

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تأتي المذكرة في إطار جهودنا لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات وتعزيز جهودنا لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن السيبراني، بما يعود بالنفع على بلادنا وسائر دول المنطقة».

من جانبه قال أوليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن في هواوي بدولة الإمارات: «يسعدنا أن نتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، حيث تلتزم هواوي بدعم جهود البلاد لتحقيق التحول الرقمي، ونظراً للتهديدات الإلكترونية المتواصلة والمتغيرة سيسهم التعاون مع المجلس في توفير نظام شامل ومتكامل ومتماسك للأمن السيبراني، كما نؤكد من خلال المذكرة التزام هواوي بتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في دولة الإمارات باعتبارها من المراكز الرقمية الرائدة على المستوى العالمي».