واتساب بممحاة

المصدر: البيان

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تتغير وظائف تطبيق واتساب، حسب نوعية الهاتف المحمول الذي تستخدمه، وذلك رغم أن النظام يبقى هو نفسه بوظائف أساسية متطابقة.

الاختلافات تظهر بين هواتف Android والتطبيق على iPhone. في إصدار التحديث ( Beta for iOS (2.22.6.73 المتعلق بهواتف نظام Android والتي تسعى الشركة إلى إطلاقه قريبا، ظهرت ميزات جديدة وخيارات إضافية من بينها ممحاة.

وحسب مدونة Wabetainfo، لاستدعاء هذه الممحاة يتوجب النقر على رمز قلم الرصاص. بعد ذلك يمكن تمييز الزوايا بعد تكبير حجمها على شاشة الهاتف الذكي ومسحها.

على سبيل المثال، يمكن إزالة لوحات ترخيص السيارات أو أرقام الهواتف أو العناوين بسهولة في الرسائل والملفات المرسولة. غير إن هذه الخاصية لا تزال غير متوفرة لمستخدمي واتساب الذين يمتلكون هاتف سامسونغ أو شاومي أو سوني. فيما تعكف الشركة على تغيير ذلك.

ونشرت مدونة Wabetainfo في تقريرها، أن خاصية الممحاة يتم حاليا تقييمها في مختبر الإصدار التجريبي. وبعد ذلك سوف تصبح متاحة كتحديث لجميع المستخدمين.

وليس معروفا متى ستكون الممحاة بالفعل متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.