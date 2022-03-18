"سامسونغ" تكشف عن هواتف "غالاكسي" الجديدة منخفضة الأسعار

المصدر: يونهاب

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كشفت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أمس الخميس عن هواتفها الذكية الجديدة من السلسلة "غالاكسي إيه" رخيصة السعر، وهي التي تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وكشفت "سامسونغ" النقاب عن طرازين جديدين، وهما "غالاكسي إيه53" و"غالاكسي إيه33"، وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5-نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وشاشة واسعة من طراز "Super AMOLED" بمقاس 6.5 بوصة و6.4 بوصة على التوالي. كما يأتي الهاتفان ببطارية تدوم ليومين ويمكن شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

وقال "روه تيه-مون"، رئيس قسم خبرة الهواتف المحمولة بالشركة (Mobile eXperience - MX) خلال إحدى الفعاليات عبر الإنترنت: «نعتقد أن الجميع يستحق تجربة التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة على حياتهم»، وأضاف: «مع أحدث جهاز من سلسلة "غالاكسي إيه"، أصبح من السهل الآن الاستمتاع بخبرة "غالاكسي" المتطورة والمبتكرة مع قيمة رائعة».

ويبلغ سعر الهاتف "غالاكسي إيه53" 599,500 وون (494 دولارا أمريكيا)، ويأتي بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأسود والأبيض. وسيبدأ طرحه في بعض الأسواق في الأول من أبريل. وسيتم افتتاح الحجز المسبق في كوريا الجنوبية من الجمعة إلى الخميس المقبل.

ويبلغ سعر الهاتف "غالاكسي إيه33" 369 يورو في بعض الدول الأوروبية، وسيبدأ طرحه في يوم 22 أبريل. ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ إصداره وسعره في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن الهاتف "غالاكسي إيه73 ؜5G" سيتم إطلاقه أيضًا في بعض الأسواق يوم 22 أبريل، دون مزيد من التفاصيل.

وقد تم تصميم السلسلة "غالاكسي إيه" جزئيا للتعامل مع التحديات المتزايدة من الشركات المنافسة الصينية في سوق الهواتف المتوسطة والمنخفضة الجودة، وقد أثبتت شعبيتها بين المستهلكين المهتمين بالأسعار المعقولة.

وفقًا لشركة تتبع الصناعة "أومديا"، كان الهاتف الذكي "إيه12"، الذي تم إصداره في ديسمبر 2020، هو الهاتف الأكثر شحنًا في العالم في العام الماضي، حيث سجل ما مجموعه 51.8 مليون وحدة على مستوى العالم، مما ساعد "سامسونغ" على تعزيز المركز الأول في سوق الهواتف المحمولة.

كما كان الهاتف هو أول طراز لشركة "سامسونغ" يتجاوز 50 مليون وحدة في عام واحد، وفقًا لشركة "أومديا".

وقد أطلقت شركة "سامسونغ" على سلسلة "غالاكسي إيه" لقب: «فئة الهواتف الذكية الأكثر شعبية».