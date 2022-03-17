أوبو تحتفل بإطلاق سلسلة هواتف رينو7 بعرض فنّي ضوئي عبر عين دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً بإطلاق سلسلة هواتف رينو7 الجديدة، أصبحت أوبو أول علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية تقوم بعرض فنّي ضوئي عبر عين دبي، التي تعد أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم.

أذهل العرض الذي أضاء أفق مرسى دبي جميع الحضور، حيث ألقى العرض الضوء على ميزات السلسلة الجديدة كلياً، بما في ذلك الحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا الجديدة كلياً، والتصميم الحصري من أوبو المستوحى من مسارات النجوم، وتقنية الشحن فائق السرعة «سوبر فووك SUPERVOOC»، بالإضافة إلى النظام الرائد لكاميرات التصوير.

وصرّح إيثان تشيوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: «إن سلسلة هواتف رينو مهمة لأوبو بالقدر نفسه للعملاء الذين يبحثون عن كافة الميزات التي يمكن استخدامها بسهولة. نحن نعمل بجهد وبلا ملل مع كل إصدار جديد، لتقديم المزيد من إمكانيات التقاط الفيديو والصور، وذلك لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة على الإطلاق. وللاحتفال بهذا الإطلاق غير المسبوق، قررنا أن نضيء أحد أكثر المعالم شهرة وحداثة في دبي مارينا (عين دبي)، احتفاءً بوفاء عملائنا في هذه المنطقة الرائعة من العالم».