موتورولا تطرح هاتف «إيدج 30 برو» في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت شركة موتورولا Motorola في الإمارات أخيراً هاتفها الجديد «إيدج 30 برو»edge 30 pro، والذي يتضمن منصة متنقلة رائدة في مجالها، ونظام كاميرا متقدماً، وشاشة عرض بقدرات مميزة.

ويأتي هاتف «إيدج 30 برو» بنظام الهاتف المحمول الجديد «سنابدراغون 8» من الجيل الأول، التي تدعم شبكة الجيل الخامس المتطورة، وميزات الذكاء الاصطناعي، والألعاب، والكاميرا المتطورة، وتقنيات الواي فاي، والبلوتوث. ويُمكن لجهاز «إيدج 30 برو» الجديد الاتصال بشبكات G5 بسرعات فائقة، سواء كان ذلك من أجل تحميل محتويات الـ feed على حساب على الإنستغرام، أو تنزيل البرامج المفضلة في ثوان. ولتحقيق أقصى استفادة من النطاق الجديد للواي فاي البالغ 6 جيجاهرتز، يتصل الجهاز بسرعات جيجابت كبيرة باستخدام شبكة الواي فاي6E. وزوّد الجهاز ببطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، ما يسمح للمستخدم البقاء على اتصال وبسرعة شبكات الـ 5G دون أي تباطؤ.

ومع تزايد استخدام الأفراد لكاميرات هواتفهم الذكية لالتقاط اللحظات التي يريدونها في حياتهم اليومية وفي مناسباتهم ومغامراتهم، انتقلت موتورولا بنظام الكاميرا إلى مستوى مختلف كلياً. حيث يُمكن للمستخدم الآن التقاط كل التفاصيل باستخدام كاميرتين دقة كلٍ منهما 50 ميجابكسل، بدءاً من اللقطات ذات الزاوية فائقة الاتساع، إلى اللقطات القريبة جداً. هذا ويمنح هاتف «إيدج 30 برو» تركيزاً أكبر بـ 32 ضعفاً باستخدام التركيز الفوري لجميع وحدات البكسل، للحصول على أداء أسرع وأكثر دقة في أي ضوء.

ويمكن عرض المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الهاتف الجديد بألوان نابضة بالحياة يقابلها اللون الأسود الغامق على شاشة بمقاس 6.7 بوصات بتقنية «ماكس فيجن أوليد»، حيث تتيح الشاشة الحصول على صورة أكثر وضوحاً مع عدد أقل من وحدات البكسل بسبب دقة الوضوح العالي الكامل، والتي تم اختيارها خصيصاً لتحسين تجربة المشاهدة، وإطالة عمر البطارية في ذات الوقت. ويشتمل الجهاز الجديد على مليار درجة من الألوان الواقعية مع سطوع وتباين محسنين، حيث تعمل كل هذه الميزات معاً دون أي تأخير بفضل التحديث السلس الذي يصل إلى 144 هرتز.

ويحتوي الهاتف على تطبيق Ready For الذي يربط الهاتف بشاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر ليعزز جميع ميزات وإمكانات الهاتف، والذي أعيد تصميمه بحيث يُمكن للمستخدم ببساطة الاتصال سلكياً أو لاسلكياً مع تلك الأجهزة، حيث يمكن باستخدام الهاتف نقل ألعاب الهاتف إلى الشاشة الكبيرة للانغماس كلياً في المشاهد والمغامرات، وأيضاً استخدام التطبيقات على شاشة سطح المكتب ((desktop، مما يمنحه مساحة أكبر للعمل واللعب.

ويتوفر هاتف موتورولا «إيدج 30 برو» اليوم للحجز المُسبق في الإمارات حتى 22 مارس حصرياً على الموقع الإلكتروني motorola.ae مقابل 2599 درهماً، ويأتي مزوداً بسماعات رأس مانعة للضوضاء من موتورولا وقسيمة شراء من YouGotAGift، وسيتوفر هاتف «إيدج 30 برو» للشراء من محال شرف دي جي في 22 مارس.

وتم تصميم جميع الهواتف المحمولة وتصنيعها بواسطة شركة «موتورولا موبيليتي»، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة لينوفو.