«أوبو» تضيء «عين دبي» احتفالاً بإطلاق سلسلة هواتف رينو7

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت أوبو العلامة التجارية العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتخصصة سلسلة هواتف رينو7 الجديدة كلياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار «عبّر عن نفسك بلا حدود»، وستتاح سلسلة رينو7 للطلب المُسبق اعتباراً من اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع عروض تشجيعية تصل قيمتها إلى 797 درهمًا إماراتيًا، كما سيتم طرح الهاتف في 24 مارس 2022 في المملكة العربية السعودية.

وترتقي سلسلة الهواتف هذه بمستوى القوة والأداء والإمكانيات إلى مستويات خيالية لم تصل إليها شركة من قبل، حيث تمنح العملاء تجربة إنشاء صور ومقاطع فيديو احترافية في ثلاثة نماذج مختلفة للاختيار من بينها، وهي: رينو 7 5G، رينو7 برو 5G، رينو 7 Z 5G لتناسب جميع الاحتياجات والأذواق.

واحتفالاً بمناسبة الإطلاق الاستثنائية هذه، أصبحت أوبو أول علامة تجارية للهواتف الذكية تقوم بعرض فنّي ضوئي عبر عين دبي التي تعد أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم. أذهل العرض الذي أضاء أفق مرسى دبي جميع الحضور في الإمارة من السكان أو الزوار على حد سواء، حيث ألقى العرض الضوء على ميزات السلسلة الجديدة كلياً، بما في ذلك التصميم الحصري من أوبو المستوحى من مسارات النجوم، والحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا، وتقنية الشحن فائق السرعة «سوبر فووك SUPERVOOC»، بالإضافة إلى الإمكانيات الرائعة للكاميرا.

وصرّح إيثان تشيوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: «إن سلسلة هواتف رينو مهمة لأوبو بالقدر نفسه للعملاء الذين يبحثون عن كافة الميزات التي يمكن استخدامها بسهولة. نحن نعمل بجهد وبلا ملل مع كل إصدار جديد، لتقديم المزيد من إمكانيات التقاط الفيديو والصور، وذلك لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة على الإطلاق. وللاحتفال بهذا الإطلاق غير المسبوق، قررنا أن نضيء أحد أكثر المعالم شهرة وحداثة في دبي مارينا «عين دبي»، احتفاءً بوفاء عملائنا في هذه المنطقة الرائعة من العالم».

يتميز هاتف أوبو رينو7 برو 5G بتصميم زجاجي أيقوني بتقنية «رينو جلو» Reno Glow على غطائه الخلفي بتقنية الليزر المباشر للتصوير (LDI) لأول مرة على الإطلاق في صناعة الهواتف المحمولة، كما يعزز أيضاً أداء الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G فائقة السرعة والمدعوم بشريحة Dimensity 1200-MAX من شركة ميدياتِك MediaTek. وبالطبع، فإن ميزات رائدة مثل ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وقدرة شحن فائق السرعة SUPERVOOC بقوة 65 وات، ستضمن تجربة استخدام استثنائية وطويلة الأمد. من خلال جمع كل هذه الخصائص معاً، فإن نظام التشغيل السلس ColorOS 12 يوفر تجربة مريحة وفعالة لجميع المستخدمين على الهاتف الذكي. بفضل الميزات المدمجة في هاتف ذكي أنيق وخفيف الوزن، يعد رينو7 برو 5G خبير التقاط الصور الشخصية المُصمم خصيصاً لمساعدة المستخدمين على تحقيق الاستفادة القصوى في عصر الجيل الخامس 5G.