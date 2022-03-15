النفخ على الإبهام.. تحدٍ خطير على الأطفال في "تيك توك"

المصدر: البيان

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حذّرت إحدى الأمهات الأستراليات من خطر منصة "تيك توك" على الأطفال بعد أن شاركت طفلتها في تحدٍ خطير.

يقوم التحدي على أساس النفخ على الإبهام لمدة 30 ثانية، والذي يوفر تهوية نشوة قصيرة وراحة حسب زعم مطلقيه.

ويسبب ذلك في انقطاع التنفس ومضاعفات خطرة قد تصل لشلل دماغي.

الأم التي رفضت كشف هويتها وهوية ابنتها، قالت إنها سمعت صوت ارتطام قوي وأنين من الغرفة فهرعت فوراً لتجد طفلتها مرمية على الأرض.

نقلت الفتاة إلى المشفى ليتبين إصابتها بارتجاج في الدماغ.

وطلبت الأم من باقي الآباء توعية أطفالهم وعدم السماح لهم بالمشاركة في تحديات خطيرة.

وكان التحدي تسبب بعدة إصابات بالرأس في الولايات المتحدة، بحسب موقع "أستراليا بالعرب".