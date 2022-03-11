بيل غيتس يكشف عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل

المصدر: البيان

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كشف بيل غيتس، رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت، عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل.

وأوضح غيتس، حسبما أفادت مجلة «سيدتي» نقلاً عن «هيرالد»، أنه يتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، لتحل مكانها تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة.

ووصف التقنية المستقبلية بأنها ستكون على شكل وشم إلكتروني على الجلد، تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية، وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.

ولفت بيل غيتس إلى أن التقنية الجديدة لن تنفّذ في المدى القريب، معرباً عن أمله بأن تصبح حقيقة وجاهزة في أسرع وقت ممكن.